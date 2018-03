« L'année dernière, au mois de septembre, nous avons atteint le million de visiteurs qui ont franchi nos portes, ce qui dépasse notre plan d'affaires initial, qui visait 250 000 visiteurs par année », explique Angela Cassie, responsable des communications pour le MCDP.

« L'élément à souligner, c'est que nous sommes de plus en plus connus à l'échelle nationale et internationale, et ça amène plus de monde à Winnipeg », indique-t-elle.

Le Musée a tenu son assemblée publique annuelle à Vancouver mercredi.

Sa direction estime que, au cours de ses trois premières années de fonctionnement, l'établissement est entré dans la série des Expériences canadiennes distinctives, de Destination Canada.

Elle estime que cela aidera à consolider davantage la réputation du Musée auprès d'organisateurs de voyages étrangers et à attirer des visiteurs venant des marchés ciblés par Destination Canada en Europe, en Asie et en Australie.

« Le Musée est de plus en plus reconnu comme un lieu où on peut mieux comprendre qui nous sommes comme Canadiens et Canadiennes, et nos aspirations pour l'avenir », a souligné le président-directeur général du MCDP, John Young.

« Nous bâtissons une réputation internationale dans le monde culturel, dans les secteurs de l'architecture et de la conception, et sur le plan de la réflexion internationale en matière de droits de la personne », a-t-il ajouté.