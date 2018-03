Le commissaire à la protection de la vie privée du Canada, Daniel Therrien, a annoncé lundi qu'il enquêtera sur le scandale des données Facebook pour savoir si les données d'utilisateurs canadiens ont pu être compromises par une application créée par une entreprise employée par l'équipe de Donald Trump lors de la campagne présidentielle de 2016.

Dénonciateur britanno-colombien

Christopher Wylie est le cerveau derrière la compagnie Cambridge Analytica et son système qui a permis à la campagne de Donald Trump de profiter d'informations de plus de 50 millions d'utilisateurs Facebook sans leur autorisation. Photo : Radio-Canada

C’est Christopher Wilye, originaire de Victoria en Colombie-Britannique, qui a décidé de révéler au grand jour le système qui a permis à la campagne Trump de profiter d'informations de plus de 50 millions d'utilisateurs de Facebook sans leur autorisation.

Cet analyste de données de 28 ans est le cerveau derrière cette stratégie de l'entreprise Cambridge Analytica et l’élément clé de l’enquête du New York Times et The Observer.

Durant la campagne pour la présidentielle américaine, la firme de données Cambridge Analytica a été engagée par l’équipe de Donald Trump pour mettre sur pied un programme afin d’établir des profils selon les activités des utilisateurs Facebook.

Grâce à ces données, recueillies à l'insu des utilisateurs, la firme a été en mesure d’influencer le choix des électeurs américains, a affirmé Christopher Wylie.