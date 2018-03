Un front froid du Pacifique qui s'approche de la côte sud jeudi matin va occasionner de la pluie pour la plupart des secteurs, selon les prévisions d’Environnement Canada.

Plus tard jeudi, la pluie deviendra mêlée de neige dans la région vancouvéroise et quelques centimètres de neige sont possibles par endroits en secteurs montagneux et dans l'intérieur de la province.

Des orages produisant de la petite grêle sont aussi possibles jeudi après-midi, près de l'île de Vancouver, et vendredi pour l'ensemble de la région vancouvéroise.

Les conditions d'hivernal pour la C.-B. pour jeu. et ven. Les voyageurs qui traversant les routes: La pluie va changer de la neige fort. #vancouver et la vallée du Fraser peuvent voir des averses de pluie, de la grêle ou de la neige. #météocb 1/2 — Colombie-Britannique (@ECCCMeteoBC) March 22, 2018

Vendredi, des conditions très instables sont à prévoir avec un mélange de percées de soleil, d'averses de pluie et de neige ou d'orages isolés accompagnés de petite grêle.

Des précipitations de 20 à 30 cm de neige sont également prévues pour le district de rivière de la Paix dans l’intérieur de la province d’ici vendredi.