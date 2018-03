Bien qu’aucune piste n’ait été exclue jusqu’ici pour expliquer la disparition du garçon de 10 ans, les faits et les preuves pointent de plus en plus vers la thèse d’une noyade dans la rivière, selon le chef de la division des communications du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Ian Lafrenière.

« Si on refait le fil des événements, lundi dernier, Ariel a été vu dans le parc [des Bateliers] vers 11 h 25 par une dame qui lui a parlé. Elle a quitté le parc. On a des caméras qui ont montré que le jeune Ariel était entré dans le parc, mais on n’en a aucune qui montre qu’il en est ressorti », explique-t-il.

Pour l’instant, on n’est pas capable de dire hors de tout doute que c’est un accident, mais c’est la thèse numéro un. Et c’est pour ça qu’on poursuit l’enquête. Ian Lafrenière, chef de la division des communications au SPVM

Son père convaincu qu'il a été enlevé

Or, depuis sa disparition, le père du jeune Ariel, Kouadio Frédéric Kouakou, est convaincu que son fils a été enlevé et qu’il ne se serait jamais aventuré seul sur la glace. Ce n’était pas dans ses habitudes, selon lui.

Une récompense de quelque 100 000 $ est même offerte à quiconque fournirait l’information qui permettrait de le retrouver.

Kouadio ​​Frédéric Kouakou cherche désespérément son fils Ariel, âgé de 10 ans. Photo : Radio-Canada/Sarah Leavitt

Jeudi matin, des bénévoles distribuaient encore des avis de recherches dans le secteur, affirmant croire eux aussi davantage à un enlèvement qu'un accident.

Jusqu'à preuve du contraire, nous, on pense à un enlèvement. On continue toujours les recherches. On continue de poser des affiches, de questionner les gens... Parce qu'on croit fermement qu'Ariel est quelque part. Une bénévole venue aider la famille Kouakou

Au SPVM, on assure que toutes les thèses sont étudiées et que l’enquête se poursuit pour retrouver Ariel.

« Mettez-vous à sa place. On aurait tous la même pensée. On ne peut pas s’imaginer que c’est terminé comme ça […] C’est encore plus dur quand on ne sait pas ce qui est arrivé. C’est pour ça que je vous dis que la thèse numéro un, oui, c’est l’accident, mais les autres thèses, on ne les rejette pas du revers de la main », répète Ian Lafrenière.

« Il y a beaucoup de démarches, ajoute-t-il. On est allé avec un sonar, la patrouille nautique, l’hélicoptère, des drones, des chevaux, des patrouilles canines, des policiers à pied; on a des citoyens bénévoles qui se sont impliqués; on a des policiers retraités qui sont venus donner un coup de main... C’est sans précédent. En 25 ans de métier, j’ai rarement vu la population réagir de la sorte. »

Selon le SPVM, plus de 500 citoyens participent ou ont participé aux recherches et plus de 700 appels ont été reçus concernant la disparition du jeune Ariel.

De nombreux enquêteurs sont toujours à l’œuvre pour retrouver le garçon, assure-t-on. Le SPVM a même fait appel à des plongeurs, en début de semaine, ainsi qu'à des experts de la Sûreté du Québec.

« Mais aujourd’hui, 11 jours plus tard, force est de constater que la thèse numéro un, c’est le cours d’eau », conclut Ian Lafrenière.

On est sans nouvelles d'Ariel Jeffrey Kouakou depuis une dizaine de jours. Photo : Radio-Canada

Ariel Jeffrey Kouakou, 10 ans, se rendait chez un ami le lundi 12 mars, en fin de matinée, dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dans le nord de Montréal. Son ami n’était pas à la maison.

Puis, vers 11 h 25, Ariel a été vu dans le parc des Bateliers par une dame qui affirme lui avoir parlé. Selon le témoignage de cette dernière, le garçon se trouvait toujours dans le parc, en bordure de la rivière des Prairies, lorsqu’elle a quitté les lieux.

Il n’a pas été revu depuis.