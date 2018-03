La MMF s'est exprimée après la démission mercredi de l'ensemble du conseil d'administration d'Hydro-Manitoba, à l'exception d'un député progressiste-conservateur, invoquant l'absence de rencontres avec le premier ministre Brian Pallister.

Le président de la Fédération métisse du Manitoba, David Chartrand, dit qu'il ne permettra pas que le travail de l'ancien conseil d'administration d'Hydro-Manitoba soit perdu à cause de ce qu'il appelle une « ingérence politique ».

M. Chartrand affirme que son groupe a conclu un accord juridiquement contraignant avec Hydro-Manitoba en juillet dernier sur la ligne Manitoba-Minnesota et Bipole 3.

Il indique que cet accord reconnaît les droits des Métis et permettra aux Manitobains d'épargner des millions en cas de litige et de retard de construction.

David Chartrand accuse le premier ministre Pallister de jouer sur les préjugés à l'encontre des peuples autochtones pour diviser les Manitobains.

M. Chartrand fait référence aux propos tenus mercredi par Brian Pallister devant les médias selon lesquels il croyait que le conseil d'administration avait démissionné parce que la province n'accepterait pas un paiement de 70 millions de dollars à la Fédération métisse du Manitoba pour que celle-ci ne participe pas aux démarches entourant la construction de la ligne Minnesota-Manitoba.

« Que le premier ministre utilise un tel langage et parle " d'argent de la persuasion ", c'est contraire à l'éthique. Imaginer que ces neuf personnes qui ont des postes aussi haut placés dans notre province puissent utiliser de l'argent pour acheter le silence des Métis? C'est insultant », a déclaré David Chartrand mercredi.

La grande chef du regroupement de 30 Premières Nations, Manitoba Keewatinowi Okimakanak (MKO), Sheila North Wilson dénonce elle aussi la tactique utilisée, selon elle, par le chef du gouvernement manitobain.

« Nous savons que la plus grande ressource hydroélectrique de la province provient du territoire visé par le Traité numéro 5 du Nord du Manitoba et nous attendons encore les bonnes ententes et les bonnes relations promises aux peuples autochtones du Nord qui les méritent », a-t-elle déclaré.