Pascal Cloutier a bien entendu le ministre de la Santé et des Services sociaux lorsqu’il est venu faire le point sur la situation à Dolbeau-Mistassini. Gaétan Barrette avait alors assuré que le manque de chirurgiens qui a entrainé la fermeture du bloc opératoire à de multiples reprises depuis le début de l’année trouverait sa solution d’ici juin.

« Le lendemain de l’entrevue, je recevais une information selon laquelle il y avait découverture pour la salle d’opération et le service d’obstétrique du 16 au 22 mars », a souligné Pascal Cloutier en entrevue à l’émission Y’a des Matins sur ICI Radio-Canada Première.

Sur l’assurance du ministre selon qui le réseau gérait bien la situation, le maire n’était pas plus convaincu.

Le maire de Dolbeau-Mistassini, Pascal Cloutier Photo : Radio-Canada

« J’ai trouvé ça assez spécial d’entendre M. Barrette dire qu’il n’y avait pas de problèmes et que tout allait bien. Je l’inviterais à se rendre dans le milieu et à parler aux gens », a-t-il proposé.

Pascal Cloutier demeure inquiet aussi au sujet du projet d’agrandissement du bloc opératoire, rappelant que malgré les propos du ministre, on n’en était même pas encore à la présentation des plans.

VTT et motoneiges au centre-ville

Par ailleurs, Pascal Cloutier souhaite favoriser l’accès des véhicules tout-terrain au centre-ville dès l’été prochain, accès qui serait étendu aux motoneiges l’hiver.

Il souligne qu’il s’agit d’un créneau prometteur qui favoriserait l’accès des touristes aux services commerciaux et de restauration.

Une demande sera d’ailleurs présentée au ministère des Transports pour permettre à ces véhicules d’emprunter le pont sur la rivière Mistassini.