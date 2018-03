Plusieurs auteurs connus du grand public seront présents tels que l’écrivain français et président d'honneur de l’événement, Alexandre Jardin, la romancière Marie Laberge, le membre du groupe Loco Locass et auteur, Biz, et la poétesse Natasha Kanapé Fontaine.

Le coup d’envoi du Salon du livre sera donné dès jeudi, à 9 h, avec la tenue de la journée scolaire de l’événement. Une dizaine d’auteurs rencontreront des élèves de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy de niveau préscolaire et primaire.

D’autres activités hors les murs auront aussi lieu jeudi. Le comédien Marcel Sabourin se rendra au Collège Laflèche, tandis que l’auteur Patrick Sénécal rencontrera les personnes incarcérées à l’Établissement de détention de Trois-Rivières.

L’ouverture officielle du 30e Salon du livre de Trois-Rivières doit avoir lieu à 17 h, jeudi. C’est à cette occasion que seront remis le Prix Illustration jeunesse et le Prix des nouvelles voix de la littérature. L’écrivain en résidence de l’événement, Biz, fera aussi la lecture de son premier texte rédigé dans le cadre de son mandat.

Alexandre Jardin est président d'honneur du Salon du livre de Trois-Rivières Photo : JF PAGA -® Grasset, 2013

Le président d’honneur Alexandre Jardin fera la lecture vendredi matin de la première édition de la « dictée textée », lors de laquelle les participants devront envoyer leur dictée par texto.

Le Salon du livre de Trois-Rivières sera ouvert de 9 h à 21 h jeudi et vendredi. Pendant la fin de semaine, les heures d’ouverture seront de 10 h à 21 h samedi et de 10 h à 17 h dimanche.