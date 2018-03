Huskies de Rouyn-Noranda (7e) vs Phoenix de Sherbrooke (10e)

Premier match : 23 mars à Rouyn-Noranda

Le gardien des Huskies Samuel Harvey pourrait faire la différence dans cet affrontement égal. Harvey, qui a été ignoré deux fois au repêchage de la LNH, a connu une excellente saison en montrant une moyenne de buts alloués de 2,10 et un pourcentage d'arrêts de ,930. Le Phoenix, qui comptera sur quelques bons joueurs en Nicolas Poulin, Mathieu Olivier, Thomas Grégoire et Luke Green, tentera de remporter une première série en six ans d'histoire.

Voltigeurs de Drummondville (5e) et Screaming Eagles du Cap-Breton (12e)

Premier match : 23 mars à Drummondville

Joseph Veleno a été le premier joueur de la LHJMQ à se voir octroyer le statut d'exceptionnel et il a joint les Sea Dogs de Saint-Jean à 15 ans. À sa troisième saison, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu avec les Sea Dogs, mais une transaction avec les Voltigeurs lui a redonné un second souffle. Veleno a obtenu 48 points, dont 16 buts, en 33 matchs cette saison avec les hommes de Dominique Ducharme.



Tigres de Victoriaville (6e) vs Olympiques de Gatineau (11e)

Premier match : 23 mars à Gatineau

Les Olympiques ont indiqué en novembre qu'ils effectuaient une reconstruction lorsqu'ils ont échangé le joueur le plus utile de la saison 2017, Vitalii Abramov. Le Russe, maintenant avec les Tigres, retrouvera ses anciens coéquipiers en première ronde. Les Tigres ont gagné leurs 11 dernières parties et Abramov fait partie d'un des meilleurs trios de la LHJMQ, en compagnie de Maxime Comtois et Ivan Kosorenkov. Les Olympiques vont devoir se fier au gardien Tristan Bérubé, qui se retrouve derrière une jeune équipe.