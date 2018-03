L'augmentation des taxes permettra à la Municipalité d'éponger 590 000 $ de son déficit qui s'élève à 1 000 000 $.

Havre-Saint-Pierre veut combler le reste du déficit par des restrictions budgétaires.

Le maire suppléant, Jimmy Flowers, explique qu'une firme externe sera engagée pour appuyer la Municipalité dans sa restructuration.

Les quatre conseillers restants et au bout de la table la directrice générale de la Municipalité, Meggie Richard. Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Mageau

« Avec la première proposition, on amenait un budget équilibré. Et là, avec ce que l’on amène ce soir dans le fond, on se trouve à avoir un ajustement budgétaire de plus ou moins 400 000 $, précise Jimmy Flowers. Donc, c’est toutes des choses que l’on va revoir à l’interne. Des façons de travailler… On est déjà à l’étude sur divers dossiers. »

L'instigateur de la pétition contestant la hausse de l'impôt foncier, Sarto Petitpas, se dit relativement satisfait du dénouement de la situation.

Satisfais, oui pis non, parce que je pensais que ma Municipalité avait de l’argent, mais elle n'en a pas d’argent. C’est sûr qu’il faut qu’on l’aide, que les contribuables participent. Sarto Petitpas, instigateur de la pétition contestant la hausse de taxes initialement proposée

Sarto Petitpas, citoyen de Havre-Saint-Pierre Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Mageau

« Il y a eu du développement, poursuit Sarto Petitpas. Je pense que les citoyens étaient prêts quand même à payer un petit peu. L’augmentation a quand même diminué beaucoup et ils vont quand même faire tout en leur possible pour essayer que l’on n'en aille pas d’autre l’année prochaine. Alors, je pense qu’il y a de la lumière au bout du tunnel. »

Le conseil municipal avait initialement proposé une hausse de 19,3 % de son impôt foncier ce qui avait soulevé l'indignation de la population et mené à la démission du maire Berchmans Boudreault.

D'après les informations d'Émile Duchesne