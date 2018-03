Un texte de Héloïse Rodriguez

L’École Claudette-et-Denis-Tardif a ouvert ses portes en 2015. À ce moment, il y avait 46 élèves.

Deux ans plus tard, il y a 111 élèves, une augmentation de 141 %, ce qui rend la place de plus en plus serrée, selon la présidente du conseil des parents, Tanya Saumure.

« On n’a pas de gymnase, on ne peut pas développer [des classes de] 7e à la 12e année, on est dans [des locaux portatifs], explique-t-elle. Ça nous empêche de faire des choses que la majorité pourrait faire dans leurs propres écoles. »

Cette école, qui partage le site de l’école anglophone New Horizons, est déjà à « capacité maximale », selon Tanya Saumure.

Si les inscriptions augmentent encore au cours des prochaines années, le personnel devra prendra la décision difficile de convertir la bibliothèque et la salle de musique en salle de classe, ce que déplore la présidente du conseil des parents.

« La salle de musique c'est le coeur de notre école, c'est le lien avec la culture francophone de nos enfants et ce n'est pas quelque chose qu'on est prêt à perdre. Notre école n’est déjà pas égale à la majorité anglophone, donc en enlevant des ressources comme ça, [ça va] dans la mauvaise direction, et puis ce n’est pas ça qu’on cherche », explique Tania Saumure.

En attente du budget provincial

Le gouvernement provincial va dévoiler son budget le 22 mars. C’est à ce moment que les francophones sauront s’il y a de l’argent alloué pour la construction de nouvelles écoles francophones dans la province.

Des élèves de l'école en cours d'éthique et de culture religieuse Photo : Radio-Canada/Richard Marion

Tanya Saumure est bien consciente que la communauté francophone de Sherwood Park n’est pas la seule à demander une nouvelle école francophone. Il y a aussi l’École Saint-Vital de Beaumont, qui fait également partie du Conseil scolaire Centre-Nord.

« Ce sont toutes des priorités, reconnaît Tanya Saumure. On trouve juste qu’on a peut-être un meilleur degré de préparation. On a deux terrains d’utilité publique de prêts [...] pas loin, on pourrait construire une nouvelle école. On pourrait avoir le financement pour le faire. »

« Bien reçu »

Tanya Saumure espère que la présentation aura permis de convaincre les représentants du conseil scolaire du besoin pour une nouvelle école francophone à Sherwood Park.

Tanya Saumure aimerait qu'une nouvelle école francophone soit construite le plus rapidement à Sherwood Park, avant que les classes soient trop bondées. Photo : Radio-Canada/Richard Marion

« Je pense que ça a été pas mal positif, dit Tanya Saumure. Je pense qu’ils étaient fiers qu’on avait la solidarité des parents présents. Je pense que ça a montré un beau plus pour Sherwood Park. »

Marie-Claude Matte, une mère d’élève, était présente elle aussi à la réunion. « Je trouve que ça a été bien reçu, dit-elle. On espère, on souhaite très fort, parce que c’est ça, j’ai un enfant en prématernelle et je veux voir cet enfant-là aller un jour dans une vraie école. »

Le Conseil scolaire Centre-Nord n’était pas disponible pour commenter immédiatement après la présentation des parents.