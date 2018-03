Un texte de Dean Beeby, de CBC News

Au cours des trois années qui ont suivi l'adoption de la Loi visant à combattre la contrefaçon de produits, des inspecteurs des douanes ne se sont emparés que de 48 cargaisons, soit une moyenne de 16 par année.

Des statistiques obtenues par CBC News en vertu des dispositions de la Loi sur l'accès à l'information démontrent également que les biens suspects ont été « relâchés » lorsque les enquêtes ont cessé de progresser.

Les données récoltées au Canada permettent de tracer un portrait peu reluisant du Canada par rapport aux États-Unis, où l'on signalait l'an dernier plus de 34 000 saisies de biens contrefaits présumés, ou comparativement à l'Union européenne, qui annonçait en 2016 un total de 63 000 biens saisis.

La question des biens contrefaits au Canada est une pierre d'achoppement importante avec notre voisin du Sud, qui, aussi récemment qu'en janvier, déplorait l'encadrement peu scrupuleux de son voisin canadien.

La Maison-Blanche a ainsi publié un rapport sur les « marchés importants » partout dans le monde, évoquant notamment le centre commercial Pacific Mall à Markham, en Ontario, décrit comme un endroit « bien connu [...] pour la vente de biens contrefaits et piratés depuis plus d'une décennie ».

« Les détaillants du Pacific Mall semblent agir en toute impunité », ajoute le document publié par le Bureau du représentant commercial des États-Unis, qui se rapporte directement au président Donald Trump.

Critiques de la Maison-Blanche

Ce service gouvernemental a présenté une plainte similaire le 27 avril 2017, soutenant que le Canada « n'offrait pas aux agents des services frontaliers la capacité de détenir, saisir et détruire les biens contrefaits et piratés qui transitent ou qui sont expédiés via le Canada ».

Les données internes transmises à CBC News par l'Agence canadienne des services frontaliers (ACSF) couvraient la période du 1er janvier 2015, date d'entrée en vigueur des nouvelles mesures, au 31 décembre 2017, ou trois années jour pour jour.

Les statistiques montrent que dans au moins 36 des 48 cas, les biens suspects avaient été rendus par les autorités, parfois parce que les détenteurs des marques de commerce n'avaient pas fourni les documents nécessaires. Seuls huit paquets ont été détruits. Une cargaison de lunettes de soleil a été rendue par erreur par l'ACSF.

Contrairement aux normes frontalières en vigueur dans d'autres pays industrialisés, le Canada exige que les détenteurs de marques de commerce et autres droits d'auteur paient les coûts juridiques parfois élevés, en plus de s'enregistrer à l'avance auprès des services frontaliers.

« C'est pathétique, il n'y a pas de quoi être fier », affirme l'avocate torontoise spécialisée en propriété intellectuelle Georgina Danzig, à propos du faible nombre de cargaisons saisies.

Me Danzig soutient qu'Ottawa doit en faire davantage dans ce domaine.

Le Royaume-Uni, l'Australie et plusieurs pays de l'Union européenne détruisent les biens saisis si l'importateur ne conteste pas les allégations voulant qu'ils soient contrefaits. Le Canada, pour sa part, exige des compagnies qu'elles intentent des poursuites même dans le cas des saisies non contestées. Un processus qui peut être coûteux, dit l'avocate.

Cette dernière se demande également pourquoi les services frontaliers « libèrent » des biens uniquement parce qu'un détenteur de marque n'a pas préenregistré ses propriétés intellectuelles. Elle estime que l'agence fédérale doit mieux soutenir les ayants droit en les alertant des problèmes rencontrés lors de l'interception d'une livraison.

Les douanes doivent aussi agir plus efficacement et ouvrir davantage de dossiers. Georgina Danzig, avocate spécialisée en propriété intellectuelle

Un porte-parole des services frontaliers n'était pas disponible pour commenter la situation dans l'immédiat.

Dernier de classe

Le Canada était considéré comme un élève en queue de peloton en matière de lutte contre les biens contrefaits en 2013, lorsque le projet de loi C-8 avait été déposé pour donner plus d'outils aux agents des douanes afin de saisir des cargaisons suspectes.

Le ministre de l'Industrie d'alors, James Moore, avait déclaré que la nouvelle loi entraînerait la création d'un « régime de protection efficace à nos frontières ».

« Les criminels comprendront le message : le Canada n'est pas ouvert à votre genre d'affaires », avait-il lancé en 2014, peu de temps avant l'entrée en vigueur de la loi.

Mais les Américains ont immédiatement trouvé des failles au nouveau régime, notant qu'il ne permettait pas aux douaniers canadiens de s'emparer de cargaisons de biens contrefaits qui transitent par le Canada à destination des États-Unis et d'autres marchés.