Les organisateurs du défi à vélo qui rassemble annuellement des jeunes de tout le pays se disent honorés. « C’est évidemment tout un honneur quand on écoute les histoires des gens qui étaient nominés aussi [...] pour des services que les gens ont accompli [...] ça donne encore plus d’importance à ce qu’on a reçu et à ce qu’on a vécu », se réjouit Mme Bureau.

Elle se réjouit également de recevoir cette médaille des mains d'une gouverneure générale québécoise.

Des histoires édifiantes

Laurent Brisebois accueille quant à lui cette médaille avec « beaucoup d’humilité », surtout lorsqu’il se retrouve avec d’autres récipiendaires « aussi inspirants » qui « ont su rassembler des communautés, qui ont su s’entourer, qui ont su [...] tirer le meilleur des gens ».

Il dit revenir de cette cérémonie en se rappelant les mots de la gouverneure générale, selon qui « on n’accomplit rien tout seul ».

Avec les informations d’Érik Tremblay