D'Arcy Hilgartner, le président des producteurs de lentilles de l'Alberta, se dit préoccupé : « Certaines de nos préoccupations sont les prix sur le carbone qui vont hausser le prix de notre équipement ou de l’ensemencement qui nous retombent dessus, comme producteurs », explique-t-il.

Malheureusement, il est impossible de se refaire sur le marché mondial, parce que nos compétiteurs n’ont pas de taxe sur le carbone. D'Arcy Hilgartner, président des producteurs de lentilles de l'Alberta

Lors de son intervention, l’organisation Keystone Agricultural of Manitoba KAP, qui représente des fermiers manitobains, s'est pour sa part inquiétée des conséquences des changements climatiques.

Elle a récemment publié une étude dans laquelle elle constate les effets des changements climatiques dans le futur. Le rapport explique que les fermiers pourraient connaître l’arrivée de nouvelles maladies, des étés plus secs et chauds, mais des hivers, printemps et automnes plus pluvieux et avec des variations de température plus drastiques.

Le groupe demande aux gouvernements de s’adapter en rendant plus simples les règles entourant l’approvisionnement ainsi que la gestion de l’eau et des systèmes d’irrigation, en investissant dans la recherche pour mieux prévenir les épisodes de température extrême et en mettant en place de meilleurs systèmes de contrôle des maladies.

« Il y aura des choses prévisibles, mais il y aura aussi beaucoup de choses imprévisibles. Le gouvernement peut aider en faisant des changements », a expliqué Dan Mazier, le président de KAP.

Un rapport final avec des recommandations sera déposé en juin auprès du gouvernement fédéral.