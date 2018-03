Plus tôt dans la journée, le bureau du coroner en chef de la province avait publié son propre rapport d'enquête. Il recommande que les écoles de la Ville des Ponts forment davantage leur personnel enseignant à la gestion des enfants avec des besoins spéciaux.

L'enfant, Ahmedsadiq Elmmi, était toutefois en permanence sous la supervision d’une aide-enseignante qui lui tenait la main lors des récréations, selon le compte-rendu de la Division scolaire.

Le garçon avait reçu en août un diagnostic d’autisme et était sur la liste du soutien intensif de l’École Dundonald. Le personnel avait préparé un programme pour Ahmedsadiq Elmmi, avec l’aide d’un consultant en services de soutien aux élèves de la Division scolaire.

La Division des écoles publiques de Saskatoon écrit dans son rapport que le garçon était fasciné par l'eau et la circulation des voitures. Photo : Radio-Canada/Don Somers

Le rapport raconte que le garçon « était déterminé à s’échapper de chaque bâtiment dans lequel il était ». Lors de ses premiers jours d’essai à l’école, Ahmedsadiq Elmmi fuyait son aide-enseignante « dès qu’il en avait la chance ».

Le jour du drame, il a tenté de se défaire de son aide-enseignante deux fois lors de la récréation, puis une troisième fois pour courir vers le toboggan, son jeu préféré. La mère du garçon a indiqué au personnel de l’école qu’il devait tenir la main d’un adulte en tout temps, excepté lorsqu’il glisse sur le toboggan.

Le document mentionne que l’enseignante du garçon et son aide-enseignante l’ont alors perdu de vue. Les recherches ont commencé puis l’enseignante a appelé la police.

« Il y a d’abord eu de la confusion à propos de ce que Ahmed portait », raconte le rapport, qui explique que certains croyaient qu’il portait une veste rouge, tandis qu’il portait une veste bleu foncé.

La Division scolaire estime que les recherches ont duré cinq minutes, avant que l’on retrouve l’enfant dans l’étang.

Un plan de supervision défini

La Division scolaire décrit les multiples mesures mises en place en amont de l’arrivée d’Ahmedsadiq Elmmi à l’École Dundonald.

Il était placé le plus loin possible de la porte dans la salle de classe et plusieurs obstacles étaient placés sur son chemin pour s’y rendre. Un panneau d’arrêt rouge était collé sur la porte, pour apprendre au garçon à s’arrêter et à se déplacer de façon sécuritaire avec un aide-enseignant.

Selon le plan de l'école, l’enfant devait porter un gilet réfléchissant dans la cour de récréation et il était demandé à tout le personnel de le superviser. En tout, 21 adultes surveillaient les élèves hors du bâtiment scolaire.

Le plan n’a pas été exécuté à la perfection. […] Il est de la responsabilité de la Division scolaire d’apprendre de cet incident.



Rapport de la Division des écoles publiques de Saskatoon sur la mort d’Ahmedsadiq Elmmi

Des recommandations en réaction

La Division s’engage à perfectionner ses méthodes de gestion d’élèves « considérés comme ‘’cavaleurs’’ ». Elle préconise, entre autres, une entrée plus graduelle à l’école. L'organisme écrit également que le port d’une veste réfléchissante, d’une ceinture de sécurité ou d’un câble d'attache devrait être un impératif pour ces élèves.

La Division scolaire recommande aussi que les élèves de maternelle ne soient pas dans la cour de récréation en même temps que les autres élèves de l’école.

Dans son rapport, elle se dit prête à suivre les recommandations du coroner et à collaborer avec la Ville de Saskatoon pour que les infrastructures et le paysage urbain soient plus sécuritaires à l’avenir.