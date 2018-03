Le service était offert à titre de projet pilote depuis cinq ans. Il offre des services d'interprétation tant dans des rencontres privées, comme les rendez-vous médicaux, que dans les assemblées publiques.

Une quinzaine de personnes sourdes et malentendantes profitent du service. Depuis le début du projet, en 2012, le service d'interprétation a été utilisé à 3941 reprises, selon les données du territoire.

L'annonce revêt une grande signification pour Amanda Smith, qui devient ainsi la première interprète permanente du gouvernement du Yukon. Elle est pour l'instant la seule interprète agréée au territoire.

Cela signifie l'égalité [pour les personnes sourdes et malentendantes] et la liberté d'expression, le respect et la dignité que les non-sourds prennent pour acquis. Amanda Smith, interprète en langue des signes

« Les personnes non sourdes pensent souvent qu'il est suffisant d'échanger par écrit avec les personnes sourdes, mais celles-ci veulent aussi pouvoir interagir et partager leurs histoires et cette annonce leur permet non seulement d'avoir accès au service, mais également avoir accès à l'interaction humaine. »

Le gouvernement investira annuellement 170 000 $ pour le service qui sera disponible tant aux différents secteurs du gouvernement qu'aux employeurs et particuliers.

La société est en train d'en devenir une qui reconnaît l'égalité comme une priorité même s'il a beaucoup de travail encore à faire. La communauté sourde avec un accès aux outils et à la communication a une voix forte qui a besoin d'être entendue. Amanda Smith, interprète en langue des signes

Le ministre responsable de la Commission de la fonction publique, Richard Mostyn, affirme que ce service permet de s'assurer que les personnes sourdes et malentendantes obtiennent un meilleur diagnostic et un échange d'information plus « robuste ».