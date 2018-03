La réserve naturelle Dwarf Lake Iris et la propriété Cape Hurd Fens and Forests comptent d’importants terrains humides et servent d’habitat pour de nombreuses espèces, indique Marie-Michèle Rousseau-Clair, directrice des acquisitions et de l'intendance à Conservation de la nature Canada.

Cape Hurd Fens and Forests

Ce site englobe des milieux humides indispensables à l’échelle de la province.

« C’est une halte migratoire pour la sauvagine, mais aussi pour plusieurs espèces d’oiseaux. En fait, 230 espèces ont été recensées », indique Mme Rousseau-Clair.

Le site Cape Hurd Fens and Forests abrite des habitats uniques Photo : Radio-Canada/Conservation de la nature Canada

On y retrouve notamment le massasauga, une espèce de serpent menacée selon le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada.

Également, l’endroit sert de « corridor écologique indispensable » pour de gros mammifères, comme l’ours noir.

La réserve naturelle Dwarf Lake Iris

Cette réserve naturelle protège l’une des plus grandes populations d’iris lacustres, une petite fleur violette en péril.

« Elle se trouve exclusivement, du côté canadien, dans l’île de Manitoulin et la péninsule de Bruce. Donc de protéger son habitat, c’est une action d’une portée remarquable », indique Mme Rousseau-Clair.

L’iris lacustres, une espèce en péril Photo : Conservation de la nature Canada

Le site abrite aussi un alvar à pin gris, « un habitat rare à l’échelle mondiale, unique à la région des Grands Lacs ».

Selon Marie-Michèle Rousseau-Clair, il est trop tôt pour savoir quelles activités touristiques ou autres seront autorisées sur les sites.

Depuis 20 ans, Conservation de la nature Canada a protégé près de 5 900 hectares dans la région.