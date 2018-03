Un texte de Gavin Boutroy

Jusqu’en 2018, la ville de Sainte-Anne octroyait 28 000 $ à sa bibliothèque, mais cette année, le montant est de 20 000 $, selon la présidente du conseil d'administration de la bibliothèque de Sainte-Anne, Michelle Larocque.

Elle a évoqué la situation à une réunion du conseil municipal mercredi soir.

Plus d’une quinzaine de personnes se sont présentées à la réunion du conseil de Sainte-Anne ce soir en soutien à la présidente du conseil d’administration de la bibliothèque qui demandait une augmentation de financement. #rcmb pic.twitter.com/NHHbEMw2HB — Gavin Boutroy (@GBoutroy) March 22, 2018

« Je pense qu’ils ont compris très bien le message, ils ont compris qu’ultimement, c’est leur responsabilité, c’est leur bibliothèque », déclare-t-elle.

« Et puis comme conseil d’administration, on est simplement ici pour gérer la bibliothèque et gérer le budget, ajoute Mme Larocque. Ce n’est pas la responsabilité du conseil d’administration de faire la navette entre les gouvernements. »

Elle dit avoir consulté la Loi sur les bibliothèques du Manitoba qui cite la récolte de fonds opérationnels parmi les attributions du conseil municipal, et non parmi ceux du conseil d'administration de la bibliothèque. Elle affirme avoir entrepris ce travail depuis 8 ans.

« Je n’avais pas regardé le tout, savoir les responsabilités à qui et à quoi. Michelle faisait un très bon travail, elle a réussi à suivre le budget quand même du mieux qu’elle pouvait et elle a travaillé fort avec passion », indique le maire de Sainte-Anne, Richard Pelletier.

Il reconnaît que le conseil a « failli » à ses responsabilités. Il affirme que la Ville de Sainte-Anne contactera la municipalité rurale de Sainte-Anne au sujet du financement de la bibliothèque, et examinera la possibilité de créer un comité conjoint.

Si on n’a pas assez d’appui, si le village décide de ne pas nous donner l’octroi, les portes vont probablement fermer. Michelle Larocque, présidente du conseil d’administration de la bibliothèque de Sainte-Anne

Le budget opérationnel de la bibliothèque de Sainte-Anne est de 71 000 $, dont 23 000 $ de la province, 10 000 $ de la municipalité rurale de Sainte-Anne, 20 000 $ de la Ville de Sainte-Anne, et environ 10 000 $ d’un fonds Francofonds, indique Mme Larocque.

La ville de Sainte-Anne a déclaré qu’une décision au sujet du financement de la bibliothèque sera prise dans les prochains jours.