Un texte de Sarah Désilets-Rousseau

La nouvelle équipe de bénévoles mobiles est entrée en fonction lundi. Avant d’offrir leurs services, ils ont reçu une formation du mouvement Albatros du Québec.

Jasmine Paquin accompagne bénévolement des patients en fin de vie depuis deux ans. Elle s’occupe dorénavant de coordonner les bénévoles avec les patients qui en font la demande, selon leurs besoins.

Jasmine Paquin, bénévole et coordonnatrice des bénévoles participant au projet-pilote Photo : Radio-Canada

« C’est beaucoup d’écoute, beaucoup d’empathie. On peut jouer aux cartes avec les gens, on peut hydrater leur peau, les aider à s’alimenter. On peut aller prendre un café avec eux aussi. Alors c’est vraiment selon le besoin de la personne », explique-t-elle.

Le projet est une initiative d’Amélie Poulin, conseillère-cadre au programme de soins palliatifs et de fin de vie.

« On se retrouve avec des gens qui ont à vivre leurs derniers moments de vie dans des unités qui sont autres que les unités de soins palliatifs, donc on trouvait ça important de rendre accessible ce service-là pour améliorer vraiment la qualité de fin de vie des gens », soutient-elle.

La conseillère cadre aux services gériatriques et au programme de soins palliatifs et de fin de vie, Amélie Poulin Photo : Radio-Canada

En plus d’aider le patient, les bénévoles apportent aussi un répit aux proches aidants, qui sont souvent de longues heures à leur chevet.

Pour l'instant, le projet-pilote est circonscrit au centre hospitalier de Trois-Rivières, mais il pourrait s'étendre aux autres hôpitaux de la région.

Bénévoles recherchés

Comme le nombre de patients en fin de vie qui se trouvent hors des soins palliatifs varie, les services de santé de la région ignorent le nombre de patients qui auront besoin des services des bénévoles.

Le CIUSSS MCQ recherche des bénévoles qui souhaiteraient faire partie du projet.