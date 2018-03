Un texte de Kevin Sweet

Lorsqu’il a co-fondé le FFO avec Radio-Canada, le journal Le Droit et l’Ambassade de la France en 1998, Didier Farré se préoccupait davantage de la qualité des films qu’il projetait qu’à l’avenir de l’événement qu’il mettait sur pied.

Vingt ans plus tard, les choses n’ont pas changé.

Didier Farré, fondateur et directeur du Festival du film de l’Outaouais ainsi que propriétaire du cinéma 9. Photo : Radio-Canada/Martin Vanasse

On vit au jour le jour et on se dit qu’on travaille fort, et on essaye de présenter les meilleurs films. On ne pense vraiment pas à la durée de vie d’un événement. Didier Farré, co-fondateur et directeur général du FFO

Toutefois, M. Farré réfléchit de plus en plus à qui pourrait lui succéder à la direction générale. Cela dit, il n'est pas prêt à passer le flambeau à n'importe qui.

« Je n'aurai pas toujours l'énergie pour le faire et puis, j'aimerais autant que ce soit des jeunes. Mais ce que je cherche, ce sont des jeunes qui sont passionnés. C'est ça que je veux », confie Didier Farré.

Diriger un festival en 2018

Diriger un festival de films en 2018 n'est pas tâche facile.

Les grands événements internationaux du genre, incluant le Festival international du film de Toronto (TIFF), sont actuellement en remise en question profonde sur leur raison d'être à une époque où les salles de cinéma sont de moins en moins fréquentées et où le numérique règne.

Même les programmateurs du Festival international du film de Toronto réfléchissent à l'avenir de l'événement, en cette ère du numérique. Photo : Alexandre Hurtubise

Le FFO fait face à un défi supplémentaire : le sous-financement chronique dont il souffre depuis une décennie. Le festival a même failli disparaître en 2008 à cause d'un manque d'argent. L'événement a été sauvé de justesse.

« En fin de compte, ce sont les politiciens et les journalistes qui ont dit que ce n'est pas normal d'arrêter ce festival. On a eu un peu plus de financement pour pouvoir continuer », raconte Didier Farré.

Un petit budget

Le budget opérationnel du FFO est moins de 150 000 $. Selon M. Farré, c'est deux fois moins que le budget d’exploitation d’un événement comme Les Rendez-vous Québec Cinéma. Et c’est exponentiellement moins que les 43 millions de dollars qui sont à la disposition des organisateurs du TIFF.

Selon le directeur général du FFO, il serait plus facile de faire rayonner l’événement à l’extérieur de la région de l’Outaouais avec plus d’argent.

Plus d’argent nous permettrait d’inviter beaucoup plus d’acteurs et de réalisateurs, et de faire des choses un peu plus importantes. Didier Farré

L'actrice Halle Berry sur le tapis rouge au TIFF pour la présentation du film Kings. Photo : La Presse canadienne/Frank Gunn

Un rendez-vous, malgré tout

Même en l’absence de grandes vedettes et de primeurs très attendues, le FFO demeure un incontournable pour les fidèles du septième art dans la région. Les organisateurs n’ont pas fait de recensement officiel depuis 2014, mais observent qu’il y a entre 5 % et 10 % de festivaliers de plus chaque année.

Selon Fanny Robert, la directrice générale du Cinéma Aylmer, le FFO a aidé à créer un engouement pour les films d’auteur dans la région.

L’avantage d'avoir cet événement-là, c’est que ça crée un momentum. [...] Les gens deviennent d’un seul coup plus passionnés ou redécouvre le cinéma d’auteur ou redécouvre que le cinéma, ce n’est pas juste des poursuites en voiture avec des explosions. Fanny Robert, directrice générale du Cinéma Aylmer

Selon le critique Maurice Graffin, qui couvre l’événement depuis 20 ans en plus de siéger sur les différents jurys, c’est aussi la possibilité, pour les festivaliers, de voir des oeuvres qu’ils n’auraient pu voir autrement ou qu’ils ont ratées au cours de l’année.

Selon le critique Maurice Graffin, le côté convivial du FFO plaît aux cinéphiles de la région. Photo : Radio-Canada

« Il y a des films qui sortent à Montréal qui n’arrivent pas jusqu’à nous. Et lorsqu’ils arrivent, c’est souvent sans avoir été annoncés. Et les gens n’ont pas la chance de se retourner pour les voir », explique M. Graffin.

Il poursuit en faisant valoir que le caractère festif et convivial du FFO va continuer d’attirer les cinéphiles et d'assurer la survie de l’événement à l’ère où Netflix, entre autres plateformes, cannibalise l’auditoire.

« C’est se protéger au maximum des tendances actuelles, c’est sûr, tout en entretenant cet aspect "fête" qui continuera à attirer les gens », explique le critique.

Tant et aussi longtemps que ces gens-là seront heureux de se retrouver devant un écran pour regarder un film particulier et, donc, de qualité, on peut espérer. Maurice Graffin, critique de films

Le FFO : un modèle

La passion d'Augustine fait partie des longs métrages québécois qui ont pu intéresser les diffuseurs français parce qu'ils ont été vus au FFO. Photo : Véro Boncompagni/Films Séville

Le FFO a aussi servi de modèle pour d’autres festivals, tel celui d’Angoulême, et de rampe de lancement vers le marché européen pour des films québécois, comme La passion d’Augustine de Léa Pool.

Tout comme le FFO, la spécificité du Festival du film d’Angoulême est de valoriser la production cinématographique francophone. Plusieurs longs métrages qui y sont présentés ont d’abord été vus en Outaouais.

« Non seulement est-ce que l’on défend la francophonie, mais nous, les films québécois qu’on a présentés dans notre festival ont toujours été vus au festival de Didier. Ils ont beaucoup de succès à Angoulême et c’est grâce à ça qu’ils sont sortis en France. Donc, [...] du point de vue cinématographique et business, du cinéma francophone, c’est très important », explique Marie-France Brière, la co-organisatrice du Festival du film francophone d’Angoulême.