Le maire de Québec en a fait l'annonce en marge d'une conférence de presse mercredi. Il estime que la Ville doit protéger ses droits dans ce dossier et promet une réaction détaillée prochainement.

Il faut préserver nos droits, il faut aller en appel. Régis Labeaume, maire de Québec et président de la Communauté métropolitaine de Québec

Dans son jugement rendu la semaine dernière, le juge Michel Beaupré a qualifié « d'exagérées » les mesures de restriction au développement domiciliaire dans le bassin versant du lac Saint-Charles, contenu dans le règlement de contrôle intérimaire adopté en 2016 par la CMQ.

Une rencontre est prévue jeudi entre Régis Labeaume et les maires des municipalités de la couronne nord pour discuter du dossier.

Le maire de Québec estime qu'une entente est plus possible que jamais étant donné la présence de nouveaux maires notamment à Stoneham et à Lac-Beauport.

« Honnêtement, je pense qu'on est très capable d'en venir à une entente qui va préserver nos sources d'eau », affirme Régis Labeaume.