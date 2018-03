Un texte de Barbara Gorrand

« J’ai noté un minimum de cinq et un maximum de 10 fautes par paragraphe », déplore Charles Leblanc, traducteur professionnel.

Pourtant, l’organisme est l’une des huit sociétés de la Couronne visées par la nouvelle Loi sur l'appui à l'épanouissement de la francophonie manitobaine, adoptée le 30 juin 2016.

À ce titre, Voyage Manitoba est tenue de présenter à la province un plan stratégique pluriannuel, permettant des services en français « de qualité comparable à ceux offerts en anglais » dès 2018.

Voyage Manitoba a déjà mis en place une partie de sa nouvelle stratégie en se rapprochant des organismes francophones et touristiques de Saint-Boniface, avance un porte-parole de la Province.

Mais la qualité du français dans ses articles, elle, n’y est pas : « Ça les rend vraiment très, très mauvais. Et même, dans certains cas, illisibles », ajoute Charles Leblanc.

Capture d'écran du site de Voyage Manitoba Photo : Voyage Manitoba

La vice-présidente de la société, Linda Whitfield, explique ces fautes par un manque de personnel. Le blogueur francophone embauché récemment et chargé de la rédaction a trouvé un emploi ailleurs. « Les textes les plus récents ont été écrits par un intérimaire. Nous recrutons une personne francophone pour combler ce poste, et nous ne publierons plus de textes en français en attendant. Et nous finalisons actuellement le plan pluriannuel que nous soumettrons bientôt au gouvernement », ajoute-t-elle.

Dans ce cas-là, pourquoi ne pas avoir recours aux services d’un traducteur agréé? C’est la question que se pose Charles Leblanc. « À moins qu’ils aient fait ça très vite en se disant : “C’est pas grave s’il y a des fautes”. » Charles Leblanc, lui, est catégorique : « C’est inacceptable ».

Le traducteur s’interroge d’autant plus qu’il travaille déjà pour deux autres corporations de la Couronne soumises à la même loi, la Société d’assurance publique du Manitoba et Hydro-Manitoba. « Ces deux organismes sont vraiment soucieux d’avoir des textes en français exacts, fidèles et lisibles », dit-il.

Le rapport annuel de Voyage Manitoba ne permet pas non plus de penser qu’un manque de financement soit à l’origine de cette situation.

Entre 2016 et 2017, le financement de la province est passé de 7 471 000 $ à 10 596 000 $. Les fonds spécifiques du fédéral et du provincial sont passés de 327 500 $ à 1 200 000 $.

Sollicitée pour savoir si une partie de cette somme provenait de l’entente fédérale-provinciale sur les services en français, Linda Whitfield a répondu que l’organisme n’avait rien reçu à ce titre pour l’année 2017-2018.

Capture d'écran du site de Voyage Manitoba Photo : Voyage Manitoba

Partout au pays

La situation se répète à travers tout le pays, se désole pour sa part Stéphanie Chouinard, professeure adjointe au département de sciences politiques du Collège Royal de Kingston.

« Les frais de traduction ne sont pas négligeables, c’est certain, estime la spécialiste en politiques linguistiques. C’est traduit par des professionnels, et donc les gens qui ont une formation professionnelle doivent être traités et payés comme tels. Cela dit, et on s’en rend de plus en plus compte, il y a des manques à gagner au niveau du fédéral comme des provinces. Les fonds alloués aux traductions sont insuffisants, et cela donne les résultats que l’on connaît : des sites internet où les traductions sont bâclées. »

Pour elle, le résultat est malheureux. « Lorsqu’on cherche à faire de la promotion touristique, évidemment on veut aller chercher une population qui est à l’extérieur de nos frontières. Et là, on rate la cible, parce que cet effort semble un peu risible. »