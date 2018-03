Un texte de Chantal Payant

Le conseil municipal a voté à l'unanimité en faveur de ce règlement le 2 mars dernier.

Lac-Simon, une communauté de 983 habitants permanents, dit être la première municipalité dans la MRC de Papineau à bannir les bouteilles d'eau dans ses édifices.

Est-ce la première localité en Outaouais et même au Québec? Une conseillère de Lac-Simon, Odette Hébert, affirme « qu'à sa connaissance, oui », ajoutant que « si d'autres l'ont fait, elles ne l'ont pas dit! »

Le conseil municipal de la petite localité s'est penché sur la question à la suite d'une recommandation de son nouveau comité consultatif sur l'environnement et après que la Ville eut investi plus de 34 000 $ dans l'installation d'équipements d'approvisionnement en eau potable de qualité à l'hôtel de ville.

Un geste qu'on veut exporter

Le président du comité consultatif sur l'environnement de Lac-Simon, Yvon Locas, affirme dans un courriel que le « l'objectif avoué de cette prise de position est de sensibiliser les autres municipalités, les organismes et les citoyens à adhérer à cette pratique ».

M. Locas rappelle « les dangers associés à l'utilisation de ce type de contenant autant pour la santé humaine que pour le désastre environnemental y étant associé ».

Il souligne les études qui ont « démontré que l'eau en bouteille de nombreuses grandes marques contient une multitude de contaminants dont les dangers pour la santé sont méconnus. »

La conseillère Hébert dit que Lac-Simon va tenter de convaincre la MRC de Papineau et les autres localités membres de suivre son exemple. Une délégation de Lac-Simon doit faire une présentation dans un mois.

Pourquoi cet engouement pour les questions environnementales?

Mme Hébert explique que Lac-Simon compte des gens « motivés et passionnés par l'environnement. »