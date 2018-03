L'historienne transsexuelle, Russel-Aurore Bouchard, qui a été une pionnière des questions de genre au Québec, critique vigoureusement le gouvernement Trudeau.

Elle tient le premier ministre responsable d'avoir semé la confusion en adoptant un langage neutre.

Nous sommes sans culture, sans identité culturelle et maintenant sans identité de genre. Belle société, bravo! Russel-Aurore Bouchard

« Pourquoi est-ce qu'on me rendrait mal à l'aise qu'on me dise la personne? Non, non. Je suis madame Russel Aurore-Bouchard, je l'assume. Assumez-le svp, puis arrêtez de m'embêter avec vos niaiseries parce que c'est les niaiseries d'un gamin qui nous dirige à Ottawa. Ça n'a pas d'allure », a expliqué l’historienne.

Cette décision, qui a été prise dans le but de respecter les gens de la communauté LGBTQ, a provoqué l'effet contraire chez l'historienne.

« Il faut laisser le temps à la société d'évoluer à son rythme. C'est une confusion qu'on est en train d'instaurer. Un moment donné on ne changera pas la société à cause d'un infime pourcentage de gens qui ne sont pas campés dans leur genre. C'est à eux de s'adapter et de faire leur chemin », souligne-t-elle.

Russel Aurore-Bouchard croit que le gouvernement Trudeau doit reculer.

« Quand on est rendu qu'on veut tirer sur les manières identitaires sur les genres, je vous le dis tantôt on va vouloir enlever le nord et le sud, l'est et l'ouest parce que c'est en conflit un par rapport à l'autre. C'est complètement fou », termine-t-elle.

D'après le reportage de Priscilla Plamondon-Lalancette