Un texte d'Abdoulaye Cissoko

En entrevue le 20 mars avec Catherine Pogonat sur ICI Musique, Daniel Lavoie a parlé du Manitoba et de ses origines francophones.

Daniel Lavoie en entrevue avec Catherine Pogonat le 20 mars « On dira ce qu'on voudra, mais le français se meurt à l'extérieur du Québec, même qu'il commence à se mourir un petit peu au Québec. Je le vois bien, je vois les mêmes symptômes que je voyais au Manitoba quand j'étais jeune. »

Pour certains francophones du Manitoba, cette déclaration de l’auteur de Jours de plaine ne reflète pas la réalité. Selon eux, la langue de Molière, loin de mourir, est bel et bien vivante dans la province.

Michelle Freynet a travaillé pendant de nombreuses années au Commissariat aux langues officielles avant de prendre sa retraite. Elle se dit « juste tannée » d'entendre ce type de propos sur l’état du français au Manitoba.

Cela véhicule des stéréotypes qu'on ne mérite pas parce qu'ici on n'abandonne pas. On travaille fort pour maintenir notre langue et notre culture et ça se manifeste de plusieurs façons. Je vois auprès de mes petits-enfants que la langue française continue à s'épanouir. Michelle Freyne

Michelle Freynet rappelle que Daniel Lavoie dispose d'une tribune importante et très large dans le monde, car c'est un artiste reconnu et apprécié, mais le constat qu'il fait du français au Manitoba n’est pas exact, selon elle.

« Il a quitté le Manitoba pour lancer sa carrière, mais elle a démarré ici avec les 100 Nons, organisme qui prend même de l'essor », affirme-t-elle.

Pour Michelle Freynet, ce sont des propos comme ceux-là « qui font que les gouvernements et même Radio-Canada réduisent les services qu'ils offrent aux francophones, estimant que cela ne vaut pas la peine car le français est en train de mourir dans l'Ouest ».

Mais il n'est pas question de baisser les bras, affirme-t-elle.

« J'espère que Daniel Lavoie ne nous abandonne pas finalement, puisque nous, nous n'abandonnons pas », affirme Michelle Freynet.

Daniel Lavoie en entrevue avec Catherine Pogonat le 20 mars, au sujet du français au Manitoba « Le français pour moi, c’est quelque chose qui se défend au départ, plus qu’au Québec, parce que nous, on doit se battre pour parler français. J’ai toujours dit : nous sommes une minorité invisible et on apprend surtout l’anglais, d’abord pour être encore plus invisibles, parce qu’on est entourés d’anglophones et il y a toujours eu, je dirais, pas une réticence à nous accorder une place, mais c’est vrai, j’ai toujours eu à me battre pour le français depuis que je suis un enfant. »

L'avis de Gérard Jean

Gérard Jean, alias Ziz, est l'auteur d'Histoire d'antan, une chanson qu'il a composée en 1970 et qui s'est imposée comme l'hymne rassembleur des francophones du Manitoba.

Il ne partage pas l’avis de Daniel Lavoie.

Gérard Jean rappelle que Daniel Lavoie a grandi à Dunrae, un village aujourd'hui entièrement assimilé à l'anglais. Mais il y a autre chose au Manitoba, affirme-t-il, en citant l'immersion française comme un exemple de réussite.

Depuis que je suis ici, on dit que le français est en train de mourir ou du moins qu'il est en perte de vitesse, mais ça dépend de qui vous fréquentez comme francophone. Gérard Jean

Lui-même, dit-il, est un exemple éloquent que cette langue n'est pas morte.

« Je suis né à Thunder Bay, de parents francophones, juste au début de la Deuxième Guerre mondiale. Presque toute ma génération a perdu son français là-bas, et moi, on m'a envoyé à Saint-Boniface, et j'ai renoué avec la langue de mes parents », raconte-t-il.

Une réaction brutale

L'ancien président de la Fédération des parents du Manitoba, Laurent Poliquin, se dit lui aussi surpris par la réaction, qu'il juge brutale, de Daniel Lavoie.

« Cela étant dit, il faut nuancer car il y a la langue et il y a les institutions. Je crois qu'il y a quand même des défis d'un point de vue institutionnel [pour] appuyer cette langue-là, on est conscient de ça », dit-il.

Il mentionne la revue artistique et littéraire francophone Liaison, qui a disparu dernièrement, ou encore les radios communautaires menacées, sans oublier qu’au Manitoba le Bureau de l'éducation française a perdu son sous-ministre adjoint.

« Les défis sont nombreux. Mais on a eu des états généraux de la francophonie ici. Il y a des bouleversements et on voit une communauté qui évolue et qui se diversifie », rappelle Laurent Poliquin.

Selon lui, il ne faut pas être alarmiste au sujet du français.

Justin Johnson est le directeur général du Directorat de l'activité sportive, un organisme qui promeut la pratique de sport en français au Manitoba. Il est aussi président de la Fédération de la jeunesse canadienne-française.

Il affirme que le français ne meurt pas à l'extérieur du Québec.

Justin Johnson Photo : Dan Harper

Il rappelle que la Loi sur les langues officielles va célébrer cette année ses 50 ans d'existence. Pendant ce temps, la jeunesse francophone a évolué en s'identifiant comme bilingue. Cette tendance n’est pas problématique à ses yeux, car les jeunes, dit-il, ne sont pas en contradiction en se disant à la fois fiers d'être bilingues et fiers d'être francophones.

Daniel Lavoie n'a pu nous accorder d'entrevue.