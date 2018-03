Terry Lo, 48 ans, a plaidé coupable à deux chefs d’accusation de leurre d’enfant sur Internet et d’attouchements sexuels sur une fille âgée de 14 ans au moment des faits.

« Non seulement j’ai tout détruit, mais en plus j’ai blessé une jeune fille », a dit Terry Lo lors de l’audience.

Dans une soumission conjointe, la Couronne et la défense ont recommandé une peine de prison de deux ans et demi, que le juge Keith Yamauchi a acceptée.

En septembre 2016, Terry Lo et la victime ont commencé à correspondre sur l’application mobile WhisperApp. Il a dit à l'adolescente, dont l’identité est protégée par une ordonnance de non-publication, qu’il avait 34 ans et lui a proposé de lui acheter des cannettes d’alcool.

La jeune fille n’avait jamais bu d’alcool auparavant, et lui a dit qu’elle voulait oublier sa douleur et sa dépression.

La victime sous le choc

Le lendemain, ils se sont rencontrés et l'adolescente a bu deux cannettes. Terry Lo a alors commencé à la caresser et à l’appeler « chaton », avant de l’agresser sexuellement.

La victime a exprimé son malaise, mais l’homme ne s’est pas arrêté. Elle est donc « restée allongée là et l'a laissé faire ».

Par la suite, la victime a demandé à Terry Lo de la déposer dans un endroit public, de façon à ce qu’il ne connaisse pas son adresse.

Elle est restée cachée dans les buissons jusqu’à ce qu’il quitte les lieux, puis est rentrée chez elle à pied, en pleurant.

La police a été appelée un peu plus tard lorsque l'adolescente s’est effondrée et a raconté ce qui s’était passé à sa mère et à une voisine.

Terry Lo était candidat pour le Parti albertain dans la circonscription Calgary-Glenmore aux élections provinciales de 2015. Il a dû démissionner à la veille des élections après avoir publié une blague jugée inappropriée sur Facebook.

