L'événement organisé par l'Association Santé Arc-en-ciel Ontario et financé par le ministère de la Santé, met l'emphase sur les barrières auxquelles font face les personnes LGBTQ dans leur accès aux soins.

On a pour but de se concentrer sur la santé francophone et autochtone, dans le nord et dans les régions rurales Colleen Westendorf