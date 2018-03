Un texte de Michel-Félix Tremblay

Plusieurs agents de la faune ont été embauchés dans les années 1980. Aujourd'hui, ils ont atteint l'âge de la retraite. Au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, une quinzaine d'entre eux quitteront leur emploi d'ici deux ans.

Le directeur de la faune au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, Réjean Rioux, admet que le simple maintien du nombre d'agents sur le territoire est un défi.

C'est même pas une question de budget, c'est une question de difficulté de recrutement. Réjean Rioux, directeur de la Faune, ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Réjean Rioux promet que le territoire entre La Pocatière et Gaspé fera l'objet d'une « attention particulière », car la proportion de départ à la retraite y est plus élevée qu'ailleurs dans la province. Il ajoute que, parmi les 50 finissants de 2018, plusieurs prendront le chemin de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent, sans préciser combien cependant.

Minimum de quatre agents par bureau réclamé

Le Syndicat des agents de la protection de la faune demande au ministère de mieux répartir les effectifs pour éviter que des bureaux, comme ceux de Matane ou de Grande-Vallée, comptent moins de quatre agents.

Selon le président par intérim du syndicat, David Roy, il s'agit d'une question de sécurité et d'efficacité.

Quatre, c'est un minimum pour suffire à la demande, mais on commence à être efficaces à six agents. David Roy, président par intérim, Syndicat des agents de la protection de la faune du Québec.

Un seul agent au bureau de Grande-Vallée

Grande-Vallée Photo : Radio-Canada

Réjean Rioux se veut rassurant quant à l'avenir du bureau de Grande-Vallée.

Depuis un départ à la retraite, on ne retrouve qu'un agent dans ce bureau qui est le seul entre Sainte-Anne-des-Monts et Gaspé.

La municipalité de Grande-Vallée a d'ailleurs écrit au Ministère pour faire part de ses craintes.

M. Rioux ne promet pas, du moins à court terme, qu'un second agent sera embauché, mais il affirme que ce bureau est là pour de bon. Il ajoute que les agents de Gaspé ou de la Haute-Gaspésie viennent régulièrement prêter main-forte à leur collègue de Grande-Vallée.

Par ailleurs, l'objectif du ministère est toujours d'atteindre le nombre de 425 agents en 2021, soit le même niveau qu'en 2011. En 2017, il y en avait 385.