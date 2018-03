La jeune femme de 22 ans a été portée disparue le 25 novembre.

C’est sa propre mère qui a retrouvé son corps plusieurs jours plus tard dans une ruelle située à quelques coins de rue d’où elle avait disparu. Elle était venue de North Bay, dans le Nord de l’Ontario pour la retrouver.

Sur Twitter, sa soeur Rachel Richey a réagi en disant que c'est « la meilleure nouvelle que nous puissions recevoir dans cette situation », et a remercié les enquêteurs.

This is the best news we could hope for in this situation. Today we thank Toronto Police detectives Ted Lioumanis and Graham Gibson for their tireless efforts in Tess' case. Their diligence has brought Tess the justice she deserves and, we hold out hope, will continue to get