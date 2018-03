La ville a tenté de joindre à plusieurs reprises le propriétaire du bâtiment, Louis Moisan, mais sans succès.

Puisque le lieu de culte est insalubre et régulièrement la cible des vandales, Saguenay a mandaté son service juridique afin d'obtenir un permis de démolition.

« C’est certain qu’on a hâte que ça se règle. On fait tout en notre pouvoir pour régler le dossier. J’en ai parlé avec le contentieux puis ils disent que ce n’est pas prévisible, les délais c’est très long, ça dépend des délais de la Cour », explique la conseillère du district, Brigitte Bergeron.

À lire aussi : Bientôt une consultation pour démolir l’église Saint-Joachim à Saguenay



Projet à l’eau

En 2009, Louis Moisan et un associé ont payé 15 000 $ pour le bâtiment, dans le but d'y aménager un studio d'enregistrement et une salle de spectacle.

Mais le projet n’a jamais vu le jour. L’église est de nouveau à vendre depuis 2015.

Louis Moisan n'a pas répondu à nos demandes visant à savoir s'il avait des acheteurs en vue ou s'il avait de nouveaux projets pour l'église.

Quant à savoir ce qui pourrait éventuellement occuper le terrain, Brigitte Bergeron affirme que la Ville attend la démolition pour donner suite aux projets éventuels.

D’après le reportage de Denis Lapierre