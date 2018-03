Un texte de Kassandra Nadeau-Lamarche

La banque alimentaire de Grand-Sault pourra continuer de nourrir les plus démunis de la région. Photo : Radio-Canada/Kassandra Nadeau-Lamarche

Les employés, bénévoles et bénéficiaires de la banque alimentaire de Grand-Sault peuvent respirer pour l'instant. Au lendemain de la réouverture de l'organisme, ils sont très soulagés de pouvoir continuer la mission d'aider les plus démunis de la région. « Nous autres si on perd notre emploi, on peut toujours en trouver un autre ailleurs, explique la secrétaire administrative de l’organisme Melinda Michaud. Ce qui nous inquiétait le plus c’était vraiment le monde dont on sait qu’ils en ont besoin ». Selon elle, l’annonce de la fermeture a beaucoup inquiété les clients de la banque alimentaire.

La plus grosse réaction a été que “Ouf, qu’est ce qu’on va faire ? Où est-ce qu’on va prendre notre nourriture ? Comment on va faire pour nourrir nos enfants ? ” Melinda Michaud, secrétaire administrative de la banque alimentaire

Communauté très généreuse

La réaction de la population à l'annonce de la fermeture à la fin février a été salvatrice pour la banque alimentaire. En trois semaines, l'organisme a reçu plus de 13 000 $ en dons de la communauté. « C'est la population de Grand-Sault qui s'est mise en arrière de nous autres pis c'est pour ça qu'on a rouvert nos portes, explique le président de la banque alimentaire Glenn Rioux. Ils voulaient absolument que les portes rouvrent, ils savaient qu'il y avait des besoins à Grand-Sault ».

« Je ne leur donnerai pas de crédit pour ça »

Même si l'organisme a pu rouvrir ses portes, son avenir n'est pas encore assuré, d'autant plus que l'aide gouvernementale tarde à arriver. « On a approché les députés, les personnes en question. On attend après eux autres, mais ce n'est pas le gouvernement qui est le plus vite là » affirme Glenn Rioux.

Il continue donc d'interpeller le gouvernement, pas seulement pour Grand-Sault mais pour toutes les banques alimentaires de la province.

Selon lui, l’aide financière accordée aux banques alimentaires n’a pas augmenté depuis 10 ans alors que le prix de la nourriture, lui, s'est accru. De plus, il aimerait pouvoir offrir un salaire plus décent à ceux qui travaillent dans ces organismes.

Chasse à l’As

En attente de nouvelles de la part du gouvernement provincial, l'organisme a finalement pu obtenir le permis nécessaire pour mettre sur pied sa propre chasse à l'As, document que ses bénévoles et employés attendaient depuis septembre.

Le premier tirage est dans une semaine, et la direction espère que la loterie leur permettra de garantir un revenu qui est devenu nécessaire à la survie de l’organisme.