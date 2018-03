Les syndiquées sont réunies en assemblée générale depuis mercredi midi, à Gatineau.

Il n'y a pas de date fixée pour l'instant pour exercer ce moyen de pression.

Toutefois, dans le but de maintenir une bonne relation avec les parents directement concernés par la grève, les membres ont décidé de retourner au travail, vendredi.

Initialement, les quelque 400 éducatrices devaient faire la grève pendant quatre jours consécutifs, cette semaine. Ce mouvement de grève touche 17 des 23 CPE de la région représentés par la CSN.

L'automne dernier, les éducatrices syndiquées s'étaient dotées d'un mandat de grève de six jours, qui sera entièrement épuisé demain.

Des négociations samedi et dimanche

La présidente du syndicat, Mélanie Beauchamp, indique que des pourparlers avec la partie patronale doivent reprendre samedi.

D'autres rencontres sont également prévues les 25 et 29 mars, et les 5 et 6 avril.

Mme Beauchamp dit être prête à discuter dès jeudi.

« S'ils nous appellent demain, nous, on est même prêtes demain. C'est pas parce qu'on a un vote de grève générale illimitée qu'on va l'exercer tout de suite. Nous, notre but ce n'est pas de faire la grève. C'est de négocier », déclare-t-elle.

On met de la pression, c'est sûr. Nous, on veut avoir une bonne convention. Mélanie Beauchamp, présidente

La présidente de l'Association patronale des CPE syndiqués de l'Outaouais (APCPESO), Manon St-Denis, se veut conciliante.

« Il ne faut pas [leur] en tenir rigueur », dit-elle.

Si on veut arriver à une entente équitable pour tous, il faut y aller de façon profesionnelle et il faut regarder ce qui est bon pour l'ensemble des deux parties. Manon St-Denis, présidente, APCPESO

Les éducatrices sont sans contrat de travail depuis le 31 mars 2015.

Avec les informations de la journaliste Julie-Anne Lapointe