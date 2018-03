Un texte d'Isabelle Larose

Dans une demande introductive d'instance adressée à la Cour supérieure le 15 mars, une première étape en vue d'une poursuite civile, la compagnie Now! Solutions-Énergie rapporte que Ciment McInnis lui doit minimalement un montant de 3 997 420,80 $.

L'entreprise d'ingénierie montérégienne soutient avoir obtenu, en mars 2015 et janvier 2016, deux contrats totalisant 10 323 200 $ de la part de Ciment McInnis pour concevoir, fabriquer et tester des bras de chargement de ciment destinés à la cimenterie et au terminal maritime.

Now! Solutions-Énergie mentionne avoir exécuté les travaux en vertu des deux contrats, mais Ciment McInnis refuse de lui verser près de quatre millions de dollars.

En mars 2017, Now! Solutions-Énergie a entamé des démarches judiciaires en publiant une hypothèque légale pour obtenir les sommes non payées par la cimenterie. Ciment McInnis n'a pas donné à cette procédure.

Qu'est-ce qu'une hypothèque légale? « L'hypothèque légale en faveur des personnes ayant participé à la construction ou à la rénovation d’un immeuble [...] permet de protéger les sommes dues à un architecte, un ingénieur, un fournisseur de matériaux, un ouvrier, un entrepreneur ou un sous-entrepreneur pour les travaux qu’ils ont effectués. » Source : Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles

Près d'un an plus tard, dans sa requête, Now! Solutions-Énergie estime que la « meilleure façon de protéger l'intérêt des parties en cause » est qu'elle procède elle-même à la vente de la cimenterie.

La compagnie demande d'abord au tribunal d'autoriser la vente des installations de Ciment McInnis. L'entreprise exige même que la Cour supérieure ordonne « l'expulsion des lieux à défaut par [Ciment McInnis] ou toute autre personne de délaisser l'Immeuble décrit dans le délai imparti ».

L'avocat qui représente Now! Solutions-Énergie, Ryan Hillier, n'a pas voulu commenter le dossier.

Le terminal de Ciment McInnis d'où partira par bateau le ciment destiné principalement pour le marché américain. Photo : Radio-Canada

Des travaux bâclés, selon Ciment McInnis

De son côté, Ciment McInnis prétend que Now! Solutions-Énergie a bâclé les travaux.

La cimenterie soutient avoir réclamé neuf millions de dollars à l'entreprise Now! Solutions-Énergie, avant même que celle-ci ne dépose une requête devant la Cour supérieure.

« On avait d'abord déposé une réclamation de neuf millions de dollars pour compenser des problèmes majeurs qui sont liés à l'exécution du contrat. On juge que l'exécution n'a pas du tout respecté les clauses du contrat » explique Maryse Tremblay, directrice des communications de Ciment McInnis.

Maryse Tremblay, directrice des communications pour Ciment McInnis Photo : Radio-Canada/Martin Toulgoat

Ciment McInnis dit percevoir la requête de Now! Solutions-Énergie comme une « formalité administrative » et « n'anticipe pas de conséquences particulières pour [son] entreprise ».

On a nos arguments qu'on fera valoir devant les tribunaux. On a de bonnes raisons de croire qu'on gagnera ce litige-là. Maryse Tremblay, directrice des communications, Ciment McInnis

La demande introductive d'instance de Now! Solutions-Énergie sera présentée à la Cour supérieure le 5 avril au palais de justice de Montréal.