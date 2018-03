Un texte de Catherine Poisson

En novembre dernier, l'Autorité du pont Windsor-Détroit affirmait que l'ouverture du pont était prévue pour 2022, soit deux ans plus tard que la date initialement prévue.

Or, dans un document signé par le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Armajeet Sohi, on apprend qu'il n'y a actuellement « aucune estimation pour l'achèvement du pont ».

Le document, déposé cette semaine à la Chambre des communes, fait suite à une demande de renseignement du député conservateur de Wellington-Halton Hills, Michael Chong, soumise en janvier dernier.

On y apprend également que, du côté américain, 85 % des propriétés requises à la construction du pont ont été acquises.

Le gouvernement canadien se dit toutefois confiant que le Département des Transports du Michigan « fera l'acquisition de toutes les propriétés requises » d'ici la fin septembre 2018.

Appel d'offres en cours

Dans une déclaration adressée à Radio-Canada, l'attaché de presse du ministre Sohi, Brook Simpson, précise que l'appel d'offres se poursuit jusqu'à la fin du printemps, avec la clôture financière prévue en septembre.

Le calendrier et le coût des travaux pourront être précisés à la fin de ce processus, mais pas avant, souligne-t-il.

Radio-Canada a également soumis une demande de commentaires auprès de M. Chong.