Un texte de Nicolas Steinbach

Le chef scientifique du centre Anderson Cabot de l'aquarium de la Nouvelle-Angleterre ne mâche pas ses mots : « Si les baleines noires continuent de mourir à la suite d’empêtrements dans des engins de pêche, il y aura des contrecoups; le public ne le tolérera pas. Il y aura des conséquences économiques ».

Scott Kraus, chef scientifique du centre Anderson Cabot de l'aquarium de la Nouvelle-Angleterre à Boston étudie la baleine noire depuis plus de 40 ans. Photo : Nicolas Steinbach

Si le public doit choisir le crabe ou les baleines, ce ne sera pas joli à voir et nous ne voulons pas nous rendre là. Scott Kraus, chef scientifique du centre Anderson Cabot de l'aquarium de la Nouvelle-Angleterre à Boston

En 2017, 17 baleines noires sont mortes dans le golfe du Saint-Laurent et au large des côtes américaines. Une première carcasse a déjà été repêchée en 2018 aux États-Unis. L’une des principales causes de ces mortalités est la pêche au crabe des neiges. Cette industrie vient de perdre sa certification de pêche durable en raison de son impact sur les baleines noires.

85 % des baleines noires de l'Atlantique Nord se sont empêtrées au moins une fois dans des engins de pêche. 57 % d'entre elles se sont prises au moins trois fois et pour beaucoup d'entre elles, c'est six ou sept fois. Source: Centre Anderson Cabot de l'aquarium de la Nouvelle-Angleterre à Boston

La flottille de crabiers acadiens à Shippagan en attente du début de la saison de pêche au crabe des neiges, qui devrait débuter en avril dans le golfe du Saint-Laurent. Photo : Nicolas Steinbach

Si les Américains décidaient de boycotter le crabe des neiges canadien à cause de son impact sur la baleine noire, les conséquences économiques pourraient être considérables. Au Nouveau-Brunswick, où se trouve la plus grande flottille de crabiers, la pêche a rapporté 342 millions de dollars en 2017; près de 70 % des prises de crabe ont été exportées aux États-Unis.

L'extinction de la baleine noire pourrait survenir dans 23 ans

Il reste environ 435 baleines noires dans le monde, 50 de moins qu'il y a sept ans. Le déclin est très rapide.

Nous estimons, compte tenu de la mortalité élevée et du faible taux de reproduction, que l'espèce sera éteinte dans 23 ans. C'est extrêmement rapide. Scott Kraus, chef scientifique du Centre Anderson Cabot de l'aquarium de la Nouvelle-Angleterre à Boston

Aucun baleineau n'a encore été observé dans la baie de Cape Cod, au Massachusetts, dans l'une des zones où les baleines noires femelles mettent bas. Une cinquantaine de baleines noires ont été observées dans cette zone ces derniers temps.

Une baleine noire femelle et son baleineau, dans l'océan Atlantique, au large de la frontière entre la Floride et la Georgie, en février 2009. Photo : Associated Press/Aquarium de Nouvelle-Angleterre

Selon Scott Kraus, les femelles peuvent décider de remettre à plus tard la reproduction lorsque les conditions ne sont pas optimales. Or, les baleines observées sont moins grasses que d'habitude. Elles cherchent de la nourriture, ce qui les pousse vers de nouvelles zones comme le golfe du Saint-Laurent, où se trouvent d'importants stocks de crabe des neiges.

« La fréquence des empêtrements combinée avec le manque de nourriture peuvent contribuer aux faibles niveaux de reproduction », avance Katherine Graham, scientifique au centre Anderson Cabot de l'aquarium de la Nouvelle-Angleterre, qui étudie les effets du stress sur les mammifères marins.

Dans leur laboratoire du centre Anderson Cabot, Scott Krauss et Katherine Graham étudient le stress que subissent les baleines noires. Photo : Nicolas Steinbach

Les empêtrements dans des engins de pêche ont donc des conséquences doubles : elles peuvent mener à la mort de baleines noires, mais elles nuisent aussi à la reproduction de l’espèce

La pression des groupes environnementaux

La Humane Society, un groupe bien connu au Canada pour avoir milité dans le passé contre la chasse aux phoques, revendique des mesures plus énergiques pour protéger la baleine noire.

L'environnementaliste Sharon Young, de la Humane Society, milite pour des changements à la pêche au crabe pour sauver la baleine noire. Photo : Nicolas Steinbach

La chercheuse et environnementaliste Sharon Young est cosignataire d'une poursuite contre le Service national des pêches maritimes des États-Unis, qu'elle accuse d'avoir mal protégé l'espèce. Six carcasses de baleines noires ont été trouvées aux États-Unis en 2017 et 2018. Elles auraient été victimes pour la plupart d'empêtrements dans des cordages de pêche au homard.

« Nous voulons réduire la quantité de cordages dans l'eau. Nous savons qu'ils peuvent tuer les baleines noires. Nous aimerions voir des saisons de pêche au homard plus courtes ou des fermetures, lorsque les baleines arrivent dans une zone de pêche », revendique-t-elle.

Sharon Young explique que la Humane Society ne peut poursuivre le gouvernement canadien pour ne pas avoir bien protégé la baleine noire. Cependant le groupe utilise toutes les autres options dont il dispose. « Nous avons envoyé des lettres au gouvernement [canadien] pour demander des mesures plus sévères ». Photo : Nicolas Steinbach

Pour l'instant, le groupe n'a pas l'intention de demander un embargo sur les importations de crabe des neiges et de homard canadien. « On pourrait le faire, mais ce n'est pas une solution facile. Je veux que l'espèce survive, je veux que le gouvernement agisse; nous allons faire tout ce que nous pouvons pour que ça arrive », martèle Sharon Young.

Le ministre fédéral des Pêches et des Océans du Canada, Dominic LeBlanc, reconnaissait en février que les lois américaines - Endangered Species Act et Marine Mammal Protection Act - donnent la possibilité d'imposer un moratoire sur des industries canadiennes, comme la pêche au crabe des neiges, lorsque des espèces menacées sont mises en danger par des engins de pêche. « Pour le moment, moi je ne vois pas qu'un embargo sur les importations de crabes des neiges canadiens soit une menace extrêmement sérieuse, cependant si nous ne continuons pas à prendre toutes les mesures nécessaires, ultimement je crains que ça puisse être une conséquence ».

Un homardier quitte West Dover, en Nouvelle-Écosse, le 28 novembre 2017. Photo : La Presse canadienne/Andrew Vaughan

La Humane Society agit également sur les pêcheurs américains et espère ainsi influencer les pêcheurs canadiens.

« Si les pêcheurs américains sont obligés de modifier leurs engins de pêche, ça incitera les pêcheurs canadiens à les imiter. [...] Ça pourrait nous aider à convaincre le gouvernement américain d'être plus sévère à l'endroit du Canada. »

Les pêcheurs canadiens de homard pourraient donc être touchés aussi par les pressions des groupes environnementaux, même si aucune baleine noire n'est morte à la suite d'empêtrements dans leurs engins de pêche en 2017.

La révolution nécessaire

L'hécatombe des baleines noires dans le golfe du Saint-Laurent pourrait bien entraîner une révolution technologique dans la pêche.

Le scientifique de l'Institut Woods Hole, Mark Baumgartner, travaille depuis deux ans avec son équipe pour développer un système de casier sans corde. Photo : Radio-Canada

Pour le scientifique Mark Baumgartner de l'Institut Woods Hole du Massachusetts, qui étudie la baleine noire depuis de nombreuses années, il n'y a qu'une seule option pour sauver l’espèce : des casiers sans cordes. « La mort des baleines et le déclin de l'espèce a changé la perception des casiers sans cordes. Avant, c'était vu comme une idée folle. Aujourd'hui, c'est la seule solution qui existe pour régler le problème ».

La technologie n'est pas encore utilisée dans la pêche commerciale en Amérique du Nord. Un premier projet pilote devrait commencer avec le concours des pêcheurs de homard du Massachusetts cet été.

Ce sera un changement considérable pour les pêcheurs, mais ce n'est pas impossible Mark Baumgartner, scientifique à l'Institut Woods Hole du Massachusetts

Au lieu d'être en suspension dans la colonne d'eau, les cordages et les casiers se trouvent sur le fond marin. Il n'y a aucune bouée flottante avec ce système. Les pêcheurs retrouvent leurs casiers grâce à un système GPS. Ils envoient ensuite un signal acoustique aux casiers qui, munis d’une bonbonne d’oxygène, remontent à la surface.

À gauche, les bouées traditionnelles qui retiennent un câble relié à un casier au fond de l'eau. Au bas de la photo, les nouvelles bouées sous-marines proposées. Un système acoustique permettrait de les faire remonter à la surface, avec les casiers. Photo : Woods Hole Oceanographic Institution

« Ça ne devrait pas être compliqué; nous pourrions rendre ce système très facile à utiliser, comme l'utilisation du GPS par les pêcheurs », explique Mark Baumgartner.

Les prototypes, comme toutes nouvelles technologies, coûtent très cher actuellement, mais le scientifique est optimiste.

« Si nous pouvons produire cette technologie à grande échelle pour quelques centaines de dollars, nous serons très contents. La question de la rentabilité est très importante ici. Si nous pouvons rendre une unité sans cordage rentable pour les pêcheurs, le virage technologique sera moins difficile à accepter pour eux », fait valoir Mark Baumgartner.

Les pêcheurs apprécient un système où c'est un sac gonflable comme celui dans la photo qui ferait remonter les bouées et les casiers à la surface. Photo : Martin Mallet

Mark Baumgartner soutient que pour débuter, les projets pilotes vont devoir être subventionnés. « Je pense que les gouvernements doivent s'engager à subventionner cette technologie. Si en tant que société, nous estimons que la baleine noire doit être sauvée, alors la société doit aider les pêcheurs à la protéger ».

Des discussions ont déjà eu lieu avec les pêcheurs canadiens qui sont intéressés par un projet pilote, mais rien n'a encore été confirmé pour cette saison. Mark Baumgartner soutient que dès l'été 2019, cette technologie pourrait être déployée à plus grande échelle.

Qu'est-ce qui arrivera si les gouvernements refusent d'investir dans cette nouvelle technologie? « Des fermetures de zones de pêche, c'est inévitable, le gouvernement n'a aucune autre option. »

Scott Kraus est du même avis. Les casiers sans cordages sont la solution à long terme pour sauver la baleine noire, selon lui.

« J'aimerais voir ces changements dans les engins de pêche être adoptés au cours des 10 prochaines années. Ça diminuerait les mortalités grandement et permettrait à la baleine noire de survivre ».