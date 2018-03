Un texte d'Anne-Josée Cameron

La vie de Sophie Faucher est liée à celle de Frida Kahlo depuis presque 30 ans.

Elle a d'abord écrit la pièce Apasionada ou La Casa Azul, une pièce mise en scène par Robert Lepage au début des années 2000. Quinze ans plus tard, elle crée le spectacle Correspondance.

La comédienne montréalaise est d'abord fascinée par le parcours de la peintre mexicaine, par cette vie faite de souffrances et de création.

Atteinte de la poliomyélite durant l'enfance, Frida survit de justesse à un grave accident de bus à l'adolescence. Confinée à son lit, elle commence à peindre couchée, principalement des autoportraits.

Son mariage avec le muraliste mondialement connu Diego Rivera est assombri par les trahisons et les infidélités. Malgré tout, de ces difficultés émergera une oeuvre unique.

C'est d'ailleurs la lecture du journal intime de la peintre mexicaine qui va mettre en branle une série de projets qui occuperont une part importante de la vie professionnelle de Sophie Faucher.

Théâtre et correspondances

Ce journal sera à l'origine de la première pièce écrite par Sophie Faucher, Apasionada ou La Casa Azul. Puis 15 ans plus tard, à la demande du Musée national des beaux-arts du Québec, Sophie Faucher se replonge dans l'univers de Frida Kahlo. Le journal intime de celle-ci est à nouveau une source d'inspiration, mais cette fois-ci, la correspondance de Frida est également mise à contribution.