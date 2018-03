CBLFT a obtenu sa licence du CRTC en 1972, mais c’est en mars 1973 que la nouvelle chaîne entre en ondes. C’est tout le gratin de Radio-Canada qui se déplace à Toronto pour souligner l’arrivée de cette deuxième chaîne s’adressant aux Franco-Ontariens. La station CBOFT Ottawa avait précédemment joint le réseau français de télévision de Radio-Canada, en 1955.

Le slogan de CBLFT : « Regardez la différence ».

Parmi les invités de marque de cette journée d’inauguration, Jean-Marie Dugas, directeur de la télévision française de Radio-Canada et le vice-président de CBC, Eugene Hallman. Les animateurs Jacques Boulanger et Lise Payette ont aussi fait le voyage.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article" Boubou, 23 mars 1973

Dans cet extrait de l’émission Boubou du 23 mars 1973, l’animateur Jacques Boulanger présente son coanimateur pour les jeux du jour. Frédéric de Vanker est l’animateur de l’émission du matin à la station radio CJBC. Sa voix est bien familière aux Torontois, mais cette édition spéciale de l’émission est une occasion pour les auditeurs de connaître son visage. Il se fond sans peine au style badin de Boubou.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article" Appelez-moi Lise (audio seulement), 23 mars 1973

L’émission Appelez-moi Lise est également animée à partir de Toronto. Notre extrait audio témoigne des premières minutes de cette émission spéciale. En introduction, les coanimateurs Lise Payette et Jacques Fauteux s’amusent à souligner quelques différences entre Montréal et Toronto. Parmi celles-ci : la courtoisie des automobilistes envers les piétons et le tramway, qui laisse croire qu’on tourne un film d’époque dans la métropole!

Le talk-show fait place à plusieurs personnalités ontariennes sur son plateau du jour. Charlotte Gobeil, animatrice bien en vue du réseau anglais de Radio-Canada, est la première invitée.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article" Ce soir, 21 mars 1974

Un an plus tard, la chaîne CBLFT a-t-elle bien investi les foyers ontariens? Ce vox pop tiré du bulletin de nouvelles Ce soir du 21 mars 1974 nous en donne une idée. La chaîne de langue française semble plutôt méconnue, mais elle suscite l’intérêt. Outre les francophones, elle a le potentiel de rejoindre les francophiles et d’autres Torontois souhaitant parfaire leur français.

L’histoire ne dit cependant pas si cette jeune yougoslave fraîchement débarquée à Toronto a obtenu un rendez-vous avec le caméraman de CBLTF…