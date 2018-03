Ce service de vols nolisés sera offert au public et à la clientèle d’affaires sherbrookoise avec des avions de six à neuf places. Il en coûtera environ 1000 $ de l'heure pour noliser un avion et les gens devront réserver leur vol de 24 à 48 heures d'avance.

« L’intérêt de la compagnie Grondair pour l’aéroport de Sherbrooke démontre une fois de plus le potentiel de notre infrastructure. Il s’agit d’un pas supplémentaire qui pourra éventuellement nous mener à une prochaine étape de développement et, ultimement, à fournir un service plus large pour la population régionale », a indiqué le président de la Corporation de développement de l’aéroport de Sherbrooke (CDAS), Claude Charron.

La direction de Grondair soutient qu'il y a une bonne demande pour Toronto, mais aussi pour la Nouvelle-Angleterre.

Selon des données dévoilées en avril 2017, l'aéroport de Sherbrooke pourrait attirer entre 75 000 et 80 000 passagers annuellement si on y accueillait des vols commerciaux. Toutefois, pour attirer des vols commerciaux, des investissements de 900 000 $ à court terme seront nécessaires.

L’aéroport de Sherbrooke a enregistré près de 11 000 mouvements en 2017 et sert de point de départ pour toutes destinations au Québec et en Amérique du Nord.