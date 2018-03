Le copropriétaire de la « mine de cryptomonnaie », David Fortin Dominguez, l’un des deux frères ligotés et aspergés d’eau de javel par les voleurs, refuse de se laisser intimider.

« Malgré ce qui nous est arrivé, on continue à grossir, on continue à aller de l’avant », dit-il.

Le 12 mars, cinq personnes ont fait irruption dans les locaux de l’entreprise vers 22 h pour s’emparer pour plus de 800 000 $ de matériel informatique, dont des cartes graphiques, utilisé pour traiter de la monnaie virtuelle.

David Fortin Dominguez s’est trouvé face à face avec les voleurs lorsqu’il s’est présenté en soirée sur les lieux où se trouvait déjà son frère.

« Quand je suis arrivé, j’ai cogné à la porte, j’ai entendu des cris, en l’espace de 5 secondes, 3 hommes sont sortis, m’ont mis à terre, m’ont ligoté et on est rentrés à l’intérieur. La seule chose que je me demandais, c’est mon frère est-il correct, mon chien? », relate M Fortin Dominguez, qui a pu se défaire de ses liens et identifier le véhicule utilisé par les voleurs .

Écouter : David Fortin Dominguez raconte à Première heure le vol dont lui et son frère ont été victimes

David Fortin Dominguez croit que les auteurs du méfait ne s'y connaissaient pas dans ce type de commerce, laissant derrière eux certains équipements onéreux.

Bien que secoués, les propriétaires qui se pensaient isolés dans leur entreprise méconnue par le grand public vont de l’avant après avoir reçu l’appui du milieu.

« On a reçu beaucoup de support de la communauté de crypto. J’ai eu peut-être 200 personnes qui sont venues nous parler à moi et à mon frère pour nous offrir de l’aide, de l’argent », dit- David Fortin Dominguez.

L’entreprise est maintenant à la recherche de locaux pour poursuivre ses activités.

Deux des suspects dans cette affaire ont été arrêtés. Dany Bouchard, 51 ans, et Yan Pichette, 37 ans font face à des accusations de vol qualifié.