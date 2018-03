Un texte de Bernard Barbeau

L’administration de Valérie Plante a fait parvenir à Québec un mémoire comportant plusieurs recommandations basées sur l’approche qu’elle-même privilégie dans l’élaboration de son propre règlement sur les chiens.

Ainsi, la Ville de Montréal, qui a choisi de ne pas aller défendre son mémoire devant la commission parlementaire des institutions, propose au gouvernement Couillard de mettre en place un registre national des morsures, de rendre obligatoires le micropuçage et la stérilisation des chiens, de mieux encadrer leur élevage et d’élaborer une stratégie nationale de prévention et de sensibilisation.

Ces recommandations rappellent la position de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec (OMVQ), dont la présidente Caroline Kilsdonk s’est exprimée mardi devant commission, en présence du ministre de la Sécurité publique Martin Coiteux qui a déposé le projet de loi 128 en avril 2017.

Elles font « consensus » parmi les experts, a soutenu mercredi en point de presse le responsable du dossier au comité exécutif de la Ville, Craig Sauvé. « Nous pensons que ce sont des solutions très win-win pour la société québécoise, qui mèneront à une sécurité accrue », a-t-il estimé.

La mise en place d’un registre national des morsures faisait également partie des mesures préconisées par le coroner Ethan Lichtblau dans son rapport sur la mort de Christian Vadnais.

Le coroner estimait « décevant que la loi propose le signalement obligatoire des morsures de chien […] seulement à la municipalité concernée ». « Ce rapport ne sera pas utile à la province », avait-il ajouté, en précisant que l'inscription d'un chien dangereux dans un registre municipal deviendrait inutile dès que son maître déménagerait dans une autre ville.

M. Lichtblau avait lui aussi mentionné qu’« un examen approfondi de la littérature scientifique démontre que la législation BSB [basée sur une interdiction de race spécifique] est un moyen inefficace de lutter contre les morsures de chien » – un point de vue qu'ont continué de marteler Mme Plante et M. Sauvé, mercredi matin.

Bannir une race, ça ne fonctionne pas. C’est très difficile à encadrer [et] c’est une solution simpliste. Craig Sauvé, responsable du dossier des services animaliers au comité exécutif de la Ville de Montréal

« Il faut parler des comportements des propriétaires des animaux plutôt que cibler un type de chien en particulier, puisque cela crée un faux sentiment de sécurité », a aussi réitéré Valérie Plante lors de la réunion hebdomadaire du comité exécutif au sujet de la mesure la plus polarisante du projet de loi provincial.

Mardi soir, Lise Vadnais, dont la sœur Christiane est morte lors de l'attaque du chien d'un voisin en 2016 à Montréal, a plaidé devant la commission parlementaire en faveur de l’interdiction des chiens de type pitbull, en soulignant que ceux-ci ont été « soigneusement croisés et sélectionnés pour combattre et tuer, depuis près de deux siècles ».

Un contenu vidéo est disponible pour cet article" Entrevue Lise Vadnais, la sœur de Christiane Vadnais

Lise Vadnais a durement critiqué la position défendue par le coroner, l'administration Plante et l'OMVQ, mardi. Ils font preuve d'« aveuglement volontaire » et se laissent influencer par le « lobby du pitbull », a-t-elle jugé, dans le cadre d'un témoignage que le ministre Coiteux a trouvé « émouvant » et bien préparé puisque « basé sur des faits ».

« C’est sûr que ça a causé un impact important », a-t-il dit en marge des discussions en commission, qui se poursuivent jusqu’à jeudi.

Le ministre a néanmoins laissé entendre qu'il n'est pas impossible qu'il finisse par lâcher du lest quant à l'interdiction de certains types spécifiques de chiens.