Un texte de Jean-François Deschênes

Les motifs des infractions criminelles contre Frédéric Saint-Laurent, concernent la fraude, le vol, la fabrication de faux documents ainsi que d'avoir détruit des documents dans le but d'entraver le cours de la justice.

Uniquement pour un chef d'accusation de fraude, un individu est passible d'un emprisonnement maximal de 14 ans et de 10 ans pour la majorité des autres accusations.

Le mandat ne détaille pas le montant d'argent en cause dans cette histoire, mais il précise que les faits reprochés auraient débuté en août 2014 et se seraient poursuivis pendant plus d'un an et demi.

Il a été impossible de joindre Frédéric Saint-Laurent. Toutefois, il doit comparaître au palais de justice de Matane dans un mois.

Archives 29 janvier 2016, la Sûreté du Québec visitait coopérative de solidarité Photo : Radio-Canada/Jean-françois Deschênes

Du côté de la Co.Mode verte, personne n’a voulu commenter.

Il y a deux mois, la coopérative a dû fermer définitivement, incapable de se relever de ses problèmes financiers.

Archives 25 janvier 2018. Ce mot laissé sur la porte d'entrée ne laisse aucun doute sur la décision de l'organisation. Photo : Radio-Canada/Jean-françois Deschênes

Le principal créancier, la Caisse d'économie solidaire Desjardins, voulait récupérer sa dette qui s'élevait à plus 100 000 $.

Le commerce installé au centre-ville de Matane vendait entre autres, des objets, meubles et électroménagers d'occasion, souvent remis à neuf pour une deuxième vie.