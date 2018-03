Cette nouvelle victoire place Visit Seattle au troisième rang cumulatif. « C'est une victoire qui arrive à point et qui donne un bon souffle pour la deuxième moitié de la course. Les deux premières équipes ont, toutefois, déjà joué leur carte "joker" qui fait en sorte de doubler les points d'une course. Nous avons encore une carte cachée dans notre manche pour gagner quelques points encore. La précédente étape avait été plus difficile sur le moral des troupes, mais cette victoire nous a gonflés à bloc », raconte-t-il.

La prochaine étape sera la plus longue et la plus difficile de la course. « On attaque le terrifiant Pacifique. C'est une étape difficile sur les bateaux et sur les équipages. Il fera froid aussi. On se prépare bien et les renforts arrivent. Nous passerons d'une équipe de 15 à 20 personnes », a-t-il dit au micro de Par ici l'info.

Au total, ils seront sur l'océan de trois à quatre semaines. « La mer est reconnue pour être plus agitée. Tout est en place pour de grosses tempêtes aussi. »

Cette étape le mènera à Seattle, aux États-Unis. Une arrivée qui est attendue de plusieurs. « Il y aura mes parents, mon épouse, mais aussi six élèves du Séminaire de Sherbrooke qui ont gagné un concours. Ils feront un travail d'école par rapport à la course. J'ai hâte de les rencontrer. C'est excitant! »

Simon DuBois devrait poser l'ancre vers le 19 avril prochain.

La Clipper Round The World Yacht Race est la seule course amateur autour du monde. Les 12 équipes de 24 marins, chacune avec un capitaine professionnel, devront parcourir 40 000 milles nautiques (environ 74 000 kilomètres) en 8 étapes, pendant 11 mois.