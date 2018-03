Avec les informations de Lise Millette

Les faits reprochés à l'homme, dont l'identité ne peut être divulguée afin de ne pas identifier l'enfant, se seraient déroulés entre le 1er décembre 2015 et le 21 janvier 2016.

Lorsque l'accusé est intervenu, il était plus de 23 h et l'enfant avait refusé de souper, de prendre son bain et de se coucher. Elle s'automutilait en se tirant les cheveux, en se mordant et faisait valser le contenu de ses tiroirs de vêtements.

Dans son témoignage, la mère a expliqué qu'elle était incapable de régler la situation et que son conjoint est venu l'assister, voyant que l'enfant dépassait « les limites ».

Attrapée par la mâchoire

L'homme, qui fréquentait la mère depuis plus d'un an et demi, reconnaît s'être assis sur le lit de l'enfant et avoir tourné sa mâchoire pour regarder la fillette dans les yeux.

Pour sa part, l'enfant l'aurait menacé de tout dire à son père et qu'il l'avait étranglée. Elle lui aurait aussi craché au visage.

L'accusé a invoqué l'article 43 du Code criminel qui précise la protection des personnes qui exercent l'autorité. Cette protection est toutefois limitée à une force raisonnable, entre autres.

Le témoignage de la mère a permis au tribunal de conclure qu'elle assume généralement la discipline de l'enfant, mais que son conjoint exerce une forme d'autorité de manière occasionnelle lorsque la situation prend des proportions plus importantes.

Elle donne l'exemple d'un cas où l'enfant, juchée sur la table, refusait d'en redescendre et que son conjoint l'a empoignée pour la poser au sol.

Témoignage de l'enfant

L'enfant a témoigné à ce procès en Chambre criminelle.

Le jugement de la Cour du Québec qualifie ses propos de confus et contradictoires. Durant le témoignange, les éléments auraient été présentés dans des ordres différents.

Le juge en a conclu que le témoignage de l'enfant manquait de crédibilité et qu'il ne permettait pas, hors de tout doute raisonnable, de conclure à une force excessive de la part de l'accusé.

Le conjoint de la mère a donc été acquitté dans un jugement rectifié le 5 février dernier.