Une coalition qui se consacre à favoriser une plus grande fluidité sur l'autoroute 30, en Montérégie, réclame des mesures immédiates pour réduire la congestion. Elle réclame notamment une voie réservée temporaire sur l'accotement destinée aux autobus, aux véhicules électriques et au covoiturage entre l'A-20, à Sorel-Tracy, et l'A-10, à Brossard.