Le vote de mardi assure également que le groupe BidCo sera formé si Calgary reçoit le financement d’Ottawa et de l’Alberta pour sa candidature. Des membres de la Ville et du gouvernement devraient former ce regroupement. D’autres également y seront pour représenter la ville de Canmore et le Comité paralympique canadien.

Le coût de la mise en candidature s’élève à environ 30 millions de dollars, dont 10,5 millions proviendraient du fédéral, et 10 millions, de la province. La Ville contribuerait de son côté à hauteur de 9,5 millions de dollars.

Calgary ajoutera un montant de 1 million de dollars provenant des fonds de la Réserve de stabilité fiscale, approuvé en novembre dernier. Depuis le début du processus, la Ville a déjà dépensé 6 millions de dollars, selon le maire de Calgary, Naheed Nenshi.

Celui-ci dit « avoir bon espoir » qu'il obtiendra l’aide du fédéral et de la province dans cette démarche. Il pense que la décision devrait être rendue dans un court laps de temps.

« Je crois que la décision d’aller de l’avant aujourd’hui [mardi] et l’engagement du conseil dans ce processus éliminent les barrières qui restaient avec les autres gouvernements », dit le maire.

La motion, votée mardi, appelle aussi à la création d'un « plan d'engagement public solide » qui sera présenté devant un comité du conseil municipal le 10 avril prochain. Il sera accompagné d’une ébauche de la structure organisationnelle du groupe BidCo.

Kyle Ripley, le directeur du comité responsable de la soumission, a indiqué au conseil que le coût final de la tenue des Jeux olympiques à Calgary sera connu en juin prochain. Initialement, celui-ci était estimé à 4,6 milliards de dollars.