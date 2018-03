Je pense qu'ils devraient aller en prison pour meurtre. Le père d’une victime de surdose de drogue

L'homme de Saskatoon, âgé de 34 ans, est mort le 10 mars après une surdose de drogue survenue dans un appartement de l'avenue Arlington. Il compte parmi les trois personnes tuées par une surdose de drogue samedi matin. Trois autres personnes ont été victimes de surdose le même jour, mais ont survécu.

Le père de la victime a déclaré dans une interview que ceux qui ont vendu les drogues sont des assassins et qu’ils devraient être traités de manière adéquate.

Ils empoisonnent les gens, sachant pertinemment que certains pourraient en mourir. Le père d’une victime de surdose de drogue

« C'était vraiment un gars ordinaire. Il est allé travailler, il est rentré à la maison. Il est sorti une nuit, a bu quelques verres probablement et a ensuite consommé un mauvais produit obtenu d'une mauvaise personne », a déploré le père de la victime.

La police enquête sur d'autres accusations possibles

Trois hommes ont été arrêtés relativement aux sept récentes surdoses à Saskatoon. Ils font face à diverses accusations de possession et de trafic de drogue. Deux d’entre eux, 19 et 21 ans, sont originaires de Calgary, alors que le troisième, 19 ans, est originaire de la Colombie-Britannique.

Ce dernier, Azam Kabani, a comparu devant la Cour provinciale de la Ville des Ponts mercredi. Selon son avocat, il envisage de plaider non coupable.

Il a été libéré sous caution jusqu’à sa prochaine comparution, le 30 avril prochain. Il lui est interdit d’entrer en contact avec les deux autres accusés. Azam Kabani résidera chez ses parents en Colombie-Britannique. Son passeport a été confisqué par le Service de police de Saskatoon.

Les deux autres accusés, Shervin Beeharry et Japmanjot Grewal, comparaîtront respectivement les 22 et 28 mars prochain à la Cour provinciale de Saskatoon.

La police poursuit son enquête et envisage la possibilité de déposer des accusations plus sévères contre ces trois hommes. Les sept surdoses, qui ont fait trois victimes, seraient liées à un mélange de cocaïne et de fentanyl.