John McCarthy ne voit rien de rassurant dans le déclin des accusations de pêche illégale. Le président de l'association pour la conservation du saumon croit que les braconniers sont toujours très présents.

« La première étape, c'est que le gouvernement reconnaisse qu'il y a un problème », dit-il.

Il souligne que cette diminution des accusations a coïncidé avec un changement dans l'application des règlements de pêche. En février 2017, le ministère provincial des Pêches et de la Faune a pris le relais du ministère de la Justice.

C'est à partir de ce moment que les accusations ont chuté. L'année dernière, il y a eu 31 accusations alors qu'il y en avait eu 195 l'année d'avant. Il faut noter que les chiffres des mois de janvier à mars 2018 n'ont pas été comptabilisés, mais ils sont normalement très bas durant cette période de l'année où il y a peu d'activité sur les cours d'eau.

« Les conséquences, si rien n'est fait, poursuit John McCarthy, seront extrêmement rapides et dévastatrices. »

Le ministère de la Justice avait la responsabilité de faire respecter les règlements de pêche dans les rivières de la province jusqu'à l'an dernier. Le ministre provincial des Pêches et de la Faune a pris le relais. Photo : CBC

Le ministre provincial montre du doigt le fédéral

Le ministre provincial des Pêches dit que les craintes de John McCarthy sont sans fondement.

Gerry Byrne soutient que les pêcheurs sont moins nombreux depuis que le fédéral a imposé la remise à l'eau des saumons, en août 2017. Il attribue le déclin des accusations à la réduction du nombre de pêcheurs.

« Il y avait beaucoup moins de poissons dans les rivières », dit le ministre. Il ajoute : « Quand il y a moins de poissons, il y a moins d'activité. »

Selon une estimation du ministère fédéral des Pêches au début du mois, il y a eu une réduction de 30 % des stocks de poisson dans la grande majorité des rivières de la province.

Gerry Byrne dit que la province va approcher le fédéral pour discuter d'un système de cogestion de la ressource.

« Le ministère des Pêches et des Océans ne fait rien, à mon avis, pour en apprendre plus sur le poisson, pour améliorer son habitat, sa gestion, pour éduquer la population et pour appliquer les règlements. »