Un peu après 8 h mercredi, la police de Windsor a reçu une plainte concernant un homme, que les policiers ont trouvé quelques minutes plus tard au coin des rues Goyeau et Wyandotte.

Durant l'interaction avec l'homme en question, les policiers ont ouvert le feu dans sa direction.

L'homme de 33 ans a été transporté à l'hôpital, où il a succombé à ses blessures. Deux policiers ont également été transportés à l'hôpital pour des blessures mineures.

On ignore pour le moment ce qui a amené les policiers à utiliser leur arme à feu. Plusieurs couteaux jonchaient le sol près de l'endroit où s'est produite la fusillade.

Plusieurs couteaux jonchaient le sol sur les lieux de la fusillade Photo : CBC/Dan Taekema

L'Unité des enquêtes spéciales de l'Ontario, qui enquête sur les incidents impliquant des agents de police et ayant causé des blessures graves ou la mort, est responsable du dossier.

Un important périmètre de sécurité a été établi dans le secteur.

La rue Wyandotte est fermée entre l'avenue Ouellette et la rue Goyeau. Les rues Goyeau et Dufferin sont également fermées entre les rues Wyandotte et Tuscarora, mais les automobilistes peuvent toujours accéder au tunnel Windsor-Détroit.