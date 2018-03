L’organisme a dévoilé mardi un ensemble de propositions, en espérant amener les partis politiques à prendre position.

Le Front commun note que 36 000 Néo-Brunswickois vivent de l’assistance sociale, dans des conditions précaires.

Le taux de base versé aux assistés sociaux seuls et aptes au travail est de 537 $ par mois et n’a pas changé depuis 2010. Pour les autres catégories d’assistés, les taux n’ont pas été revus depuis 2014.

Kathleen Leger, qui se déplace en fauteuil roulant depuis qu’elle a subi une lésion à la moelle épinière, en 2009, touche 763 $ par mois.

Kathleen Leger vit de l'assistance sociale depuis qu'elle a subi une lésion à la moelle épinière. Photo : CBC/Kate Letterick

Son niveau de vie a chuté.

« Je me rappelle comment je vivais avant, lorsque je travaillais et que j’étais en pleine possession de mes moyens. Je tenais pour acquis les aliments que je mangeais; chose certaine, ils étaient plus nutritifs », dit-elle.

Ses revenus sont si modestes qu’elle ne peut même plus loger à temps plein son fils adolescent.

Il faut vraiment que ça change. Nous sommes en 2018 et nous ne sommes même pas au niveau d’un salaire de subsistance! Kathleen Leger, assistée sociale

Quatre propositions

Le Front commun fait quatre propositions qu’il espère voir les partis politiques adopter.

Augmenter le taux de base des assistés sociaux dès cette année et l’indexer

Créer un programme de revenu garanti pour les personnes handicapées

Augmenter les dépenses sur les logements sociaux

Lancer une campagne de sensibilisation pour contrer les préjugés sur la pauvreté

« Si les partis politiques veulent sérieusement s’attaquer à la pauvreté, nos propositions, si elles sont adoptées, amélioreraient nettement la condition des gens, surtout les plus pauvres, c’est-à-dire ceux qui vivent de l’assistance sociale », affirme Jean-Claude Basque, coordonnateur provincial du Front commun pour la justice sociale.

Jean-Claude Basque, du Front commun pour la justice sociale, espère rencontrer les chefs des partis politiques pour défendre les propositions de son organisme. Photo : Radio-Canada

L’organisation espère rencontrer les chefs de chacun des partis pour leur arracher des engagements.

Jean-Claude Basque estime que le moment est bien choisi parce que les partis sont justement en train de rédiger leurs programmes électoraux, en fonction des élections du 24 septembre.

Avec des informations de Kate Letterick, CBC