Environ 40 % des produits marins vendus dans le pays sont mal étiquetés, estime l’organisme Oceana Canada.

Les données recueillies par les citoyens participants serviront à sensibiliser le public à la question et à réclamer des changements de réglementation, afin d’assurer que les consommateurs obtiennent bel et bien les produits marins qu’ils achètent, explique Joshua Laughren, directeur général d’Oceana Canada.

Des tests du même genre effectués à Ottawa l’an dernier ont révélé qu’environ la moitié des échantillons était mal étiquetés ou frauduleux. Des tests ont aussi été effectués à Vancouver et à Toronto, mais leurs résultats ne sont pas encore connus.

Les résidents de la région d’Halifax qui souhaitent participer à l’étude peuvent s’y inscrire par l’entremise du site Internet d’Oceana Canada, indique Joshua Laughren. La trousse contient le nécessaire pour soumettre des échantillons de produits achetés au restaurant ou au supermarché, précise-t-il. La procédure est simple, et les échantillons seront testés en laboratoire.

Les produits coûteux plus à risque

Oceana Canada donnera aux participants certaines directives sur le genre de produits marins qu’elle souhaite faire tester. Les restaurants et supermarchés d’où ils proviendront ne seront pas dévoilés, mais l’étude montrera la proportion d’information inexacte.

L’organisme espère compter sur une centaine de bénévoles à Halifax pour réaliser l’étude, souligne Joshua Laughren. Ocena recueillera aussi une centaine d’échantillons.

Certaines espèces de poisson sont plus à risque de ne pas être celles que l’on croit, particulièrement les espèces coûteuses, explique Joshua Laughren. Le tilapia est habituellement du tilapia parce qu’il ne coût pas cher, dit-il. Mais le flétan, l’espadon et le vivaneau, par exemple, ne sont pas toujours ce qu’indique l’étiquette.

Les méfaits de la pêche illégale

De plus, ajoute M. Laughren, la fraude alimentaire en matière de produits marins nuit aux stocks à cause de la pêche illégale.

Oceana ne sait pas comment cette pêche est faite, mais elle n’est pas incluse dans les quotas attribués, et elle est souvent faite d’une manière plus destructive que les autres et de façon à vendre un produit moins cher que ceux capturés par les pêcheurs honnêtes, explique Joshua Laughren.

La fraude alimentaire peut aussi être risquée pour la santé, selon lui. L’escolar est souvent substitué au thon dans les restaurants de sushi, dit-il, et ce poisson est surnommé le « laxatif des océans ». Des personnes allergiques à certains produits marins risquent d’en consommer par erreur, ajoute M. Laughren.

Peu de vérifications

La fraude se répand dans le marché des produits marins principalement pour deux raisons, précise Joshua Laughren.

Premièrement, dit-il, dans bien des cas les gens ne peuvent voir si le poisson qu’on leur sert est bel et bien celui qu’ils ont commandé, parce qu’il est recouvert de sauce ou de batture.

Deuxièmement, poursuit M. Laughren, les produits marins se trouvent sur le marché mondial et il y a peu de vérifications à la frontière. Il y a plusieurs occasions de fraude tout au long de la chaîne de valeur, selon lui.

Avec des informations de Moira Donovan, de CBC