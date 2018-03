Le transporteur First Student Bowmanville n'a pas réussi à conclure une entente contractuelle avec ses chauffeurs, qui ont débrayé après minuit, mercredi.

Les chauffeurs en grève sont représentés par le syndicat Unifor.

« Nous respectons et attachons de la valeur au travail de nos chauffeurs de First Student et espérons sincèrement que les négociations entre First Student et ses employés vont se conclure aussi rapidement que possible », a commenté le consortium de transport scolaire Durham Student Transportation Services.

First Student Bowmanville dessert des écoles de quatre conseils scolaires :

Durham District School Board

Durham Catholic District School Board

Kawartha Pine Ridge District School Board

Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board

Les chauffeurs en grève sont sans contrat de travail depuis le 31 août 2017.

Aucune école française n'est touchée.